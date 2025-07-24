ইসরায়েলি শাসন পার্লামেন্টের পশ্চিম তীর সংযুক্তির বিল অনুমোদন করেছে

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা (আবনা)-এর আল জাজিরাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের নেসেট (সিয়োনবাদী শাসনের পার্লামেন্ট) ১২০ জন সদস্যের মধ্যে ৭১ জন প্রতিনিধির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পশ্চিম তীর সংযুক্তির প্রস্তাব সমর্থন করেছে।
নেসেট একটি বিলের উপর ভোট গ্রহণের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করেছে যা দখলকৃত পশ্চিম তীরে সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের আহ্বানের পক্ষে সমর্থন জানায়।
এই বিলটি শাসক জোটের বেশ কয়েকজন সদস্য নেসেটের গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগে পেশ করেছিলেন।
সিয়োনবাদী শাসনের বিচারমন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিন এই বিলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে তিনি এর পক্ষে ভোট দেবেন।
এছাড়াও, "ধর্মীয় জায়নবাদ", "লিকুদ", "শাস" এবং "ইসরায়েল বেইতেনু" দলগুলোর নেসেট সদস্যরা এই বিলের বিরোধিতা করেছেন।
এই বিলটি একটি বাধ্যতামূলক আইন নয়, বরং একটি অবস্থান ঘোষণা এবং ইসরায়েলি সরকারকে, যারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তা মানতে বাধ্য করে না।
জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির, নেসেটে তার বক্তৃতায় যুদ্ধ-পরবর্তী পর্যায়ে গাজা উপত্যকার উপর ইসরায়েলের সম্পূর্ণ ও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছেন।
নেসেটে বিলের বিরোধীরা (সিয়োনবাদী শাসনের পার্লামেন্ট)
অন্যদিকে, ইসরায়েলের বিরোধীরা প্রস্তাবিত খসড়া বিলের সমালোচনা করেছেন।
শ্রমিক দলের একজন প্রতিনিধি বলেছেন যে এই খসড়ার উদ্দেশ্য হলো বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর "রক্তাক্ত" মন্ত্রিসভার সব ফ্রন্টে ব্যর্থতা ঢাকা, গাজা যুদ্ধ পরিচালনায় এর ব্যর্থতা গোপন করা এবং উগ্রপন্থীদের সামরিক সেবা থেকে পালানোর সুযোগ দেওয়া।
নেসেটে আরব প্রতিনিধিদের সমালোচনা (সিয়োনবাদী শাসনের পার্লামেন্ট)
তার চেয়ারম্যান, মনসুর আব্বাসের নামে, ইউনাইটেড আরব লিস্ট একটি পাল্টা খসড়া প্রস্তাব করেছে, যা ইসরায়েলের পাশে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়, যেখানে নিরাপত্তা, শান্তি এবং অংশগ্রহণের সাথে বসবাস করা যাবে।
যৌথ আরব তালিকা থেকে নেসেট সদস্য আহমদ তিবি একটি বিকল্প প্রস্তাবনা করেছেন, যা ফিলিস্তিন সমস্যা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রস্তাবনাগুলির প্রতি সম্মান জানানোর আহ্বান জানায়।
তিবি বলেছেন যে পশ্চিম তীরে দখলদারিত্বের পরিকল্পনা জাতিগত নির্মূলের সমান। তিনি গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার, সেখানকার দুর্ভিক্ষ বন্ধ করার, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং দখলদারিত্বের অবসানের আহ্বানও জানিয়েছেন।
