ইন্দোনেশিয়ার আহলে বাইত সংস্থা ফিলিস্তিন ও ইরানের প্রতি তাদের নীতিগত সমর্থনের উপর জোর দিয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা) অনুসারে, ইন্দোনেশিয়ার আহলে বাইত সংস্থা (এবিআই) ফিলিস্তিনি জাতির আদর্শ এবং সিয়োনবাদী শাসনের হামলার পর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বৈধ আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি তাদের ধারাবাহিক ও নীতিগত সমর্থনের উপর জোর দিয়েছে। এই সংস্থা চলমান সংঘাতকে একটি সাম্প্রদায়িক বিষয়ে পরিণত করার দৃষ্টিভঙ্গিরও বিরোধিতা করেছে।
সোমবার, ২১ জুলাই ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই সংস্থার সভাপতি উস্তাদ জাহির ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছেন যে, এই সংস্থার সমর্থন ইসলামী মূল্যবোধ, সর্বজনীন মানবিক নীতি এবং ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানের বিধানাবলীর উপর ভিত্তি করে গঠিত, যা যেকোনো প্রকার উপনিবেশবাদ ও দখলদারিত্বকে প্রত্যাখ্যান করে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "ফিলিস্তিন এমন একটি জাতি যারা দখলদারিত্বের শিকার এবং তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত; অন্যদিকে ইরান এমন একটি দেশ যারা ফিলিস্তিনি জাতির অধিকারের প্রকাশ্যে রক্ষা করে এবং নিজেরাই সিয়োনবাদী শাসনের সরাসরি সামরিক হামলার শিকার হয়েছে।"
জাকার্তায় অবস্থিত এই সংস্থা সিয়োনবাদী শাসনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইরানের সামরিক প্রতিক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর মধ্যে "বৈধ আত্মরক্ষার অধিকার" হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং জাতিসংঘের সনদের ৫১ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছে, যা সশস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রগুলোকে বৈধ আত্মরক্ষার অধিকার দেয়।
সংঘাত সাম্প্রদায়িক নয়
ইন্দোনেশিয়ার আহলে বাইত সংস্থা জোর দিয়ে বলেছে যে, তাদের অবস্থান ক্ষমতা-ভিত্তিক রাজনীতি বা সাম্প্রদায়িকতা থেকে উদ্ভূত নয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে: "ফিলিস্তিন ও ইরানের প্রতি আমাদের সমর্থন ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ক্ষমতা-ভিত্তিক রাজনীতি থেকে নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, জাতির সার্বভৌমত্ব এবং বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর নীতির উপর ভিত্তি করে।"
এই সংস্থা সূরা বাকারার ১৯৪ নং আয়াত উদ্ধৃত করে তাদের অবস্থানকে ধর্মীয় ভিত্তির উপরও যুক্তিযুক্ত করেছে, যা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের অধিকারকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।
মঙ্গলবার, ২২ জুলাই, আবনা কর্তৃক প্রাপ্ত বিবৃতির শেষে, ইন্দোনেশিয়ার আহলে বাইত সংস্থা মুসলমান এবং ইন্দোনেশিয়ার জনগণকে বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহের মুখোমুখি হওয়ার সময় একটি ন্যায্য, সচেতন এবং সাম্প্রদায়িক কুসংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি রাখার এবং বিভ্রান্তিকর ও বিভেদ সৃষ্টিকারী আখ্যানগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।
ইন্দোনেশিয়ার আহলে বাইত সংস্থা একটি ইসলামী সংস্থা যা ইসলামী ঐতিহ্যে আহলে বাইত (আ.)-এর বিদ্যালয়ের মূল্যবোধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কাজ করে। এই বিবৃতি এমন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে যখন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি সিয়োনবাদী শাসন, ফিলিস্তিন এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘাত দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত।
