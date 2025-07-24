নেতানিয়াহুকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে এক নারী আটক

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা) অনুসারে, ইসরায়েলি গণমাধ্যম দাবি করেছে যে, শিন বেত (ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা) দখলকৃত অঞ্চলের কেন্দ্রে এক বয়স্ক মহিলাকে আটক করেছে, যিনি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে হত্যা করার চেষ্টা ও পরিকল্পনা করছিলেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
ইসরায়েলি গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এই নারী বোমা দিয়ে নেতানিয়াহুকে লক্ষ্যবস্তু করার পরিকল্পনা করেছিলেন।
একই সাথে, ইসরায়েলি শাসন পুলিশও দাবি করেছে: "শিন বেতের সহযোগিতায় আমরা এক নারীকে আটক করেছি, যিনি অন্যদের সাথে ষড়যন্ত্র করে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার চেষ্টা করছিলেন। এই নারী মধ্য ইসরায়েলের বাসিন্দা এবং বোমা দিয়ে নেতানিয়াহুকে লক্ষ্যবস্তু করার চেষ্টা করছিলেন।"
ইসরায়েলি শাসন পুলিশ জানিয়েছে যে, এই নারীর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে এবং তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানোর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে।
এখনো পর্যন্ত বিস্তারিত কোনো তথ্য জানানো হয়নি।
