আমেরিকার শিয়া আলেম কাউন্সিল ইলিনয়ের মসজিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নিন্দা করেছে

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা (আবনা) অনুসারে, আমেরিকার শিয়া মুসলিম আলেম কাউন্সিল একটি বিবৃতি জারি করে ইলিনয় রাজ্যের একটি মসজিদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক ষড়যন্ত্রের নিন্দা করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর ধর্মীয় স্থানগুলোকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছে।
একটি মসজিদের কাছে পুলিশ কর্তৃক বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধারের কথা উল্লেখ করে এই কাউন্সিল এই পদক্ষেপকে "মুসলমানদের ধর্মীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে একটি গুরুতর হুমকি" বলে অভিহিত করেছে এবং জোর দিয়েছে যে, এই ধরনের ঘটনা ইসলামী সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করবে না।
কাউন্সিলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, এই হামলা কেবল একটি নির্দিষ্ট স্থানের উপর নয়, বরং ধর্মীয় মূল্যবোধ, উপাসনার স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপরও একটি হামলা। শিয়া আলেম কাউন্সিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে ধর্মীয় স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।
এই কাউন্সিল আরও ঘৃণা-প্রচার এবং ইসলামোফোবিয়ার বিপদ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে এবং মুসলমানদেরকে শান্ত থেকে এই ধরনের হুমকির মোকাবিলায় তাদের ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে এবং পুলিশ এই বিষয়ে আর কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি।
