বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ব্যক্তিগত স্বার্থে গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে: ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পার্সটুডে সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে: সাবেক ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনের সাথে কথা বলার সময় এ মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন: " ইসরাইলিদের মাঝে এই বিশ্বাস ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পেছনে তার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে।"
ওলমার্ট নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভার এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেন: সমস্ত জিম্মিকে মুক্ত করার একমাত্র বাস্তব ও সম্ভাব্য উপায় হলো ইসরাইলের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতি মেনে চলা এবং গাজায় যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা। ওলমার্ট এর আগেও আল জাজিরার সাথে এক সাক্ষাৎকারে আগাম নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন: আমরা নিশ্চিত যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে।
Your Comment