জাঙ্গজুর করিডোর রাশিয়া ও ইরানের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টির জন্য একটি আমেরিকান পরিকল্পনা

আহলুল বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা – আবনা-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সর্বোচ্চ নেতার আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা আলী আকবর বেলায়াতি শায়েখ সাফি আদ-দিন আরদাবিলি স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এক বার্তায় বলেছেন: ইরানের শত্রুরা, বিশেষ করে বিশ্ব জায়নবাদ ও আমেরিকা, জাঙ্গজুর করিডোরের মতো পরিকল্পনাগুলোকে বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক পরিকল্পনার আড়ালে অনুসরণ করছে। মূল লক্ষ্য হলো প্রতিরোধ অক্ষকে দুর্বল করা, ককেশাস অঞ্চলের সাথে ইরানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং অঞ্চলের দক্ষিণে ইরান ও রাশিয়াকে স্থলপথে অবরোধ করা। এই পরিকল্পনা শুধু রাশিয়া ও ইরানের বিরুদ্ধে নতুন চাপ সৃষ্টির জন্য ইউক্রেনকে ককেশাসের সাথে প্রতিস্থাপিত করার আমেরিকান কর্মসূচির অংশই নয়, বরং ন্যাটো এবং কিছু প্যান-তুর্কী গোষ্ঠীর সমর্থনে এটি অনুসরণ করা হচ্ছে।
বার্তার পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিচে দেওয়া হলো:
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে।
আজারবাইজানের সাহসী ও আলোকিত মানুষের প্রতি, বিশেষ করে গর্বিত আরদাবিল প্রদেশের প্রতি সালাম ও শুভেচ্ছা, এবং বিশেষ ধন্যবাদ পরম শ্রদ্ধেয় আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ হাসান আমেলিকে, যিনি প্রদেশের ওয়ালি-ই ফকীহ-এর সম্মানিত প্রতিনিধি এবং আরদাবিলের আলোকিত ইমাম-জুমার। তিনি তাঁর মহান প্রচেষ্টায় শায়েখ সাফি আদ-দিন আরদাবিলির উচ্চ মর্যাদাকে স্মরণ করার এই মহিমান্বিত অনুষ্ঠানের আয়োজনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।
আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সকল প্রিয়জনদের প্রতি যারা এই অসামান্য রহস্যবাদী, বৈজ্ঞানিক ও জাতীয় ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।
উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সম্মানিত অতিথিগণ, সম্মানিত আলেম ও বুদ্ধিজীবীগণ,
ইরানের মহান জাতি ইতিহাসের দীর্ঘ পথ ধরে, বিশেষ করে আধুনিক যুগে এবং জায়নবাদী শাসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক আগ্রাসনের মোকাবিলায়, অভূতপূর্ব ঐক্য, জাগরণ ও সংহতি প্রদর্শন করেছে। এই ঐক্য সমৃদ্ধ ইরানি-ইসলামী সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা সবসময় বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জাতিগুলোকে অনুপ্রাণিত করেছে।
ইরানের সংস্কৃতির দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে: প্রথমত, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংহতি; এবং দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা যা ইরানি কার্পেটের সুতার মতো আমাদের প্রাচীন সভ্যতার কাঠামোকে মজবুত করেছে। ইরানি পরিচয় তাওহীদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আছে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইরানিরা সর্বদা তাওহীদি ধর্মের অনুসারী ছিল। যেমনটি শাহরেস্তানি ও মাসউদি-এর মতো ইতিহাসবিদরা স্পষ্ট করে বলেছেন, এমনকি প্রাচীন ইরানের রাজারাও নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধর মনে করতেন। ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে, ইরানি জাতি, যারা পূর্বে জরাথুস্ত্রবাদের অনুসারী ছিল — একটি একত্ববাদী ধর্ম — এই ঐশ্বরিক ধর্মকে খোলা মনে গ্রহণ করে। মজার বিষয় হলো, অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে, স্বয়ং জরাথুস্ত্র আজারবাইজান থেকে এসেছিলেন।
ইতিহাসের পাতায়, ইরানিরা সর্বদা অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মশালবাহী ছিল: আবু মুসলিম খোরাসানির উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে শুরু করে মঙ্গোল যুগে খাজা নাসিরুদ্দিন তুসির প্রচেষ্টা এবং সাফাভিদ যুগের পূর্বে শিয়া আন্দোলন পর্যন্ত। তবে এই ঐতিহাসিক পথের মোড় ছিল সাফাভিদ সাম্রাজ্যের গঠন, যা শাহ ইসমাইল সাফাভি-এর প্রচেষ্টায় এবং শায়েখ সাফি আদ-দিন আরদাবিলির আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছিল।
শায়েখ সাফি আদ-দিন আরদাবিলি, এই মহৎ সাধু ও ফকীহ, যার পবিত্র বংশ ইমাম মূসা কাজিম (আ.) পর্যন্ত বিস্তৃত, তিনি শুধু একটি খাঁটি আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, বরং আধ্যাত্মিকতা, শিয়াবাদ ও ইরানি পরিচয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে শত শত বছরের বিভেদের পর ইরানকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তিনি এমন কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন যা আজও আমাদের সংস্কৃতিতে জীবিত ও বিদ্যমান।
আজও আজারবাইজান অতীতের মতো ঈমানের উৎস, শিয়াবাদের সুপ্রতিষ্ঠিত ঘাঁটি এবং ইরানি-ইসলামী পরিচয়ের অগ্রদূত। এই অঞ্চল সর্বদা আঞ্চলিক অখণ্ডতা, স্বাধীনতা এবং ইসলামী বিপ্লবের মূল্যবোধ রক্ষার অগ্রভাগে ছিল এবং এই ঐতিহাসিক ভূমিকা অব্যাহত রাখতে হবে।
ইরানের শত্রুরা, বিশেষ করে বিশ্ব জায়নবাদ ও আমেরিকা, এই ঐতিহাসিক ঐক্য এবং ইরানের গভীর সাংস্কৃতিক কৌশলগত গুরুত্বে বিরক্ত এবং সর্বদা এই পরিচয়ের ভিত্তি দুর্বল করে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, তারা "জাঙ্গজুর করিডোর" এর মতো পরিকল্পনাগুলোকে বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক প্রকল্পের আড়ালে অনুসরণ করছে। মূল লক্ষ্য হলো প্রতিরোধ অক্ষকে দুর্বল করা, ককেশাস অঞ্চলের সাথে ইরানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং অঞ্চলের দক্ষিণে ইরান ও রাশিয়াকে স্থলপথে অবরোধ করা। এই প্রকল্পটি শুধু রাশিয়া ও ইরানের বিরুদ্ধে নতুন চাপ সৃষ্টির জন্য ইউক্রেনকে ককেশাসের সাথে প্রতিস্থাপিত করার আমেরিকান কর্মসূচির অংশই নয়, বরং ন্যাটো এবং কিছু প্যান-তুর্কী গোষ্ঠীর সমর্থনে এটি অনুসরণ করা হচ্ছে।
তবে ইরান, এই সকল পদক্ষেপের শুরু থেকেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে খোলাখুলিভাবে তার বিরোধিতা প্রকাশ করেছে এবং এমনকি সীমান্তে সেনা পাঠিয়ে ও প্রতিরোধমূলক মহড়া চালিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা আমাদের লাল রেখা। "নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া" এর পরিবর্তে "সক্রিয় প্রতিরোধ" নীতি হলো একটি বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল যা ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান গ্রহণ করেছে।
আজারবাইজানের সাহসী জনগণই সেইসব মানুষ যারা উসমানী আক্রমণকারী এবং জারতান্ত্রিক রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, আব্বাস মীর্জার মতো সেনাপতির নেতৃত্বে, মরহুম সাইয়্যেদ মোহাম্মদ মুজাহিদের মতো মহান শিয়া আলেমদের সমর্থনে, এবং আলেমদের জিহাদের ফতোয়া দিয়ে দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে, তাদের ভূমি ও বিশ্বাস রক্ষা করেছিল। আজারবাইজান গণতান্ত্রিক দলের ঘটনাতেও আলেম ও মহান মراجعদের নেতৃত্বে অঞ্চলের জনগণ ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিল এবং রাশিয়ান ও তাদের অনুগামীদের ইরানের ভূখণ্ড বিভাজন করতে দেয়নি।
আজও শত্রু অর্থনৈতিক রূপধারী, কিন্তু বাস্তবে বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা নিয়ে ইরানের ভূ-রাজনৈতিক গভীরতায় অনুপ্রবেশ করতে চাইছে।
কিন্তু ইরানের জাতি, তাদের মহান ব্যক্তিত্বদের শিক্ষা, বিশেষ করে শায়েখ সাফি আদ-দিন আরদাবিলির অনুপ্রেরণায়, এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং দাঁড়াবে। যেমন সেই ঐশ্বরিক সাধু তাঁর সময়ে বিভেদের মোকাবিলা করেছিলেন, তেমনি আজও ইরানের জাতি ঐক্য, সতর্কতা ও বিশ্বাস নিয়ে শত্রুদের অশুভ পরিকল্পনাগুলোকে নস্যাৎ করে দেবে।
শায়েখ সাফি আদ-দিন এর স্মৃতি অমর হোক। তাঁর পথ যেন অনুসরিত হয়।
আলী আকবর বেলায়াতি
