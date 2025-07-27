ইরান বাকুতে ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রদূতের দাবির জবাব দিয়েছে

আহলুল বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা – আবনা-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাসের প্রেস সেক্রেটারি «বেহনাম মালেকপুর» বাকুতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে দখলদার ও বর্ণবাদী ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রদূতের কুরুচিপূর্ণ ও ঘৃণ্য বক্তব্যের নিন্দা করেছেন।
বাকুতে অবস্থিত ইরান দূতাবাসের প্রেস সেক্রেটারি উল্লেখ করেছেন: এটা স্বাভাবিক যে একটি শাসকগোষ্ঠী যা ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের ভূমি জবরদখল করে এবং এর মূল অধিবাসীদের হত্যা ও বিতাড়িত করে গঠিত হয়েছে এবং তার ৮০ বছরের অভিশপ্ত জীবনে সর্বদা প্রতিবেশী দেশগুলির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, সে এতই নির্লজ্জ হবে যে মুসলিম ও প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করবে। তারা ভুলে যায় যে ইরান ও আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রের জনগণের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক এতই মজবুত যে একটি গণহত্যাবাদী ও বর্ণবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের শয়তানি ও মন্দ উদ্দেশ্য দ্বারা তা দুর্বল করা যাবে না।
বেহনাম মালেকপুর গাজার অমানবিক অবরোধ এবং গাজার নিরীহ জনগণের খাদ্য ও পানি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে সৃষ্ট সংকটময় পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে গণহত্যা বন্ধ করতে এবং ইহুদিবাদী অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
মালেকপুর লেবানন, সিরিয়া, ইরান এবং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে এই শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করে এই শাসকগোষ্ঠীকে বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং সতর্ক করে দিয়েছেন যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই বিদ্রোহী সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গুরুতর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়বে।
আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত জর্জ ডিক বাকুতে এক সংবাদ সম্মেলনে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করে দাবি করেছিলেন যে, «আজ ইরানের দুর্বলতার সাথে, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ ককেশাস সহ বিশ্ব আরও নিরাপদ হয়েছে।»
