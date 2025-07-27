আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা-এর নূরনিউজ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, আজকের সন্ত্রাসী হামলা (শনিবার, ২৫ জুলাই, ২০২৫) জাহেদানে সারদাশতে একই সময়ে সংঘটিত অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি এমন এক পরিস্থিতিতে ঘটেছে যখন শত্রুভাবাপন্ন গণমাধ্যমগুলো পানি ও বিদ্যুতের সংকট নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলোকে নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তরের চেষ্টা করছে। শত্রু সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা বিষয়ক ফাটলগুলোকে সক্রিয় করে ইরানের জাতির কৌশলগত সাফল্য, যেমন গাজায় ১২ দিনের যুদ্ধে বিজয় এবং নাহীদ উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণের পাশাপাশি, জনগণের মনে তিক্ততা ও হতাশার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। এই মনস্তাত্ত্বিক অভিযান আগেও পরীক্ষিত হয়েছে এবং জাতীয় ঐক্য ও অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে এটিকে ব্যর্থ করা হয়েছে। আজও এই ঐক্য ও ক্ষমতার উপাদানগুলোই শত্রুর উপলব্ধি যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রধান বাধা হিসেবে বিবেচিত।
সন্ত্রাসীদের খেলা সংকট সৃষ্টিকারী প্রভুদের জন্য
যেখানে জায়নবাদী শাসকগোষ্ঠী গাজার প্রতিরোধের চাপ এবং অভ্যন্তরীণ সংকটে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে এবং আমেরিকা অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চলমান আইনি মামলায় জড়িয়ে আছে, সেখানে জাইশ আল-জুলমের মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো জনমতকে বিভ্রান্ত করতে এবং ইরানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করা এবং ইরানের আঞ্চলিক অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করা, যাতে ইস্তাম্বুল বৈঠকের মতো আলোচনায় এটি ব্যবহার করে সুবিধা আদায় করা যায়। এটি একটি সমন্বিত পরিস্থিতি যেখানে সন্ত্রাসীদেরকে পশ্চিমা ও বিশ্ব জায়নবাদের ব্যর্থ লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রক্সি এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
পশ্চিমের দাবি করা সততার পরীক্ষা
যদি পশ্চিম সৎ হয়, তাহলে তাদের জাহেদানের সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করা উচিত। এটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ইরান জাতির সাথে বন্ধুত্বের বিষয়ে তাদের দাবি যাচাই করার একটি গুরুতর পরীক্ষা। যেখানে পশ্চিম সবসময় মানবাধিকার এবং ইরান জাতির রক্ষার স্লোগান দিয়ে তাদের ইরানবিরোধী পদক্ষেপগুলোর কথা বলেছে, সেখানে আজ এই অপরাধের বিরুদ্ধে নীরবতা বা এটিকে ন্যায্যতা দিয়ে তারা আবারও তাদের দ্বৈত চরিত্র উন্মোচন করছে। যদি পশ্চিমা দেশগুলো ইরানের সাথে প্রকৃত সম্পর্ক চায়, তাহলে তাদের অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের সমর্থন বন্ধ করতে হবে, এই অপরাধগুলোর হোতাদের গ্রেপ্তার ও বিচার করতে হবে এবং তাদের সমর্থক গণমাধ্যমগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। অন্যথায়, মানবাধিকার ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দাবি একটি রাজনৈতিক ও অবিশ্বস্ত হাতিয়ারে পরিণত হবে।
প্রক্সি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক ঐক্যের কৌশল
আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রতিবেশী দেশগুলোর সহযোগিতা ও সংহতি ছাড়া সম্ভব নয়। জাহেদানের অপরাধ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ককেশাস অঞ্চলের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ, সবকিছুই ইঙ্গিত দেয় যে নিরাপত্তাকে আর বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যাবে না। আঞ্চলিক দেশগুলোকে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে একটি স্থানীয় ও টেকসই নিরাপত্তার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। এই সংহতিতে পারস্য উপসাগরের দক্ষিণের দেশগুলোর অংশগ্রহণ, বিশেষ করে ফিলিস্তিন ইস্যুকে সামনে রেখে, সন্ত্রাসবাদ এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে একটি স্বাধীন ও অঞ্চল-কেন্দ্রিক জোট গঠনের একটি ঐতিহাসিক সুযোগ। কেবলমাত্র অভিন্ন স্বার্থ এবং আঞ্চলিক পরিচয়ের উপর নির্ভর করে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব।
