ইয়েমেন আবারও 'ফিলিস্তিন ২' ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা-এর ইয়েমেনি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে অধিকৃত ভূখণ্ডে বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল লক্ষ্যবস্তুতে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার খবর জানিয়েছেন।
সারি ঘোষণা করেছেন: "ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী একটি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র 'ফিলিস্তিন ২' দিয়ে বে'রশেবার একটি সংবেদনশীল ইহুদিবাদী শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে।"
তিনি আরও বলেন: "এই অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এবং লক্ষ্যবস্তু সঠিকভাবে আঘাত হেনেছে।"
