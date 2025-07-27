  1. Home
ইয়েমেন আবারও 'ফিলিস্তিন ২' ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে

২৭ জুলাই ২০২৫ - ১১:০১
News ID: 1711890
Source: ABNA
ইয়েমেন আবারও 'ফিলিস্তিন ২' ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে

ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র অধিকৃত ভূখণ্ডে বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার খবর জানিয়েছেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি ঘোষণা করেছেন যে, একটি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র 'ফিলিস্তিন ২' সফলভাবে বে'রশেবার একটি সংবেদনশীল ইহুদিবাদী শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রে আঘাত হেনেছে।

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা-এর ইয়েমেনি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে অধিকৃত ভূখণ্ডে বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল লক্ষ্যবস্তুতে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার খবর জানিয়েছেন।

সারি ঘোষণা করেছেন: "ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী একটি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র 'ফিলিস্তিন ২' দিয়ে বে'রশেবার একটি সংবেদনশীল ইহুদিবাদী শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে।"

তিনি আরও বলেন: "এই অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এবং লক্ষ্যবস্তু সঠিকভাবে আঘাত হেনেছে।"

