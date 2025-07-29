  1. Home
গাজায় সত্যিকারের দুর্ভিক্ষ চলছে, অনেকটাই দায়ী ইসরায়েল: ট্রাম্প।

৩০ জুলাই ২০২৫ - ০১:২৯
ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবারের মতো স্বীকার করেছে, গাজায় ‘সত্যিকারের দুর্ভিক্ষ’ চলছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবারের মতো স্বীকার করেছে, গাজায় ‘সত্যিকারের দুর্ভিক্ষ’ চলছে । ব্রিটেন সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্ট গতকাল সোমবার এই বক্তব্য দেন। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ট্রাম্প এই বক্তব্যের মাধ্যমে মূলত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বক্তব্যের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতা করলেন। নেতানিয়াহু ট্রাম্পের এই বক্তব্যের কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলেন, গাজায় দুর্ভিক্ষ চলছে—এ দাবি ‘পুরোপুরি মিথ্যা।’

ইসরায়েল যাই বলুক না কেন, গাজায় মানবিক সংকট এড়াতে ট্রাম্প যেন হস্তক্ষেপ করেন—এই বিষয়ে তাঁর ওপর চাপ বাড়ছে। জাতিসংঘ ও বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার মতে, গত কয়েক সপ্তাহে কয়েক প্রায় দেড় শ ফিলিস্তিনি অনাহারে মারা গেছেন। যার মূল কারণ—ইসরায়েল কর্তৃক গাজায় প্রায় সম্পূর্ণভাবে ত্রাণ প্রবেশে বাধা।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, গাজার সংকটের জন্য ‘অনেকটাই দায়ী’ ইসরায়েল। নেতানিয়াহু যেখানে দাবি করেছেন, ‘গাজায় কোনো দুর্ভিক্ষ নেই’, সেখানে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি জানি না। কিন্তু টেলিভিশনে যা দেখছি, তা থেকে তো তেমন মনে হয় না। ওসব শিশুদের দেখে মনে হচ্ছে তারা খুব ক্ষুধার্ত।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা অনেককে বাঁচাতে পারি। ওই সব শিশুদের...ওটা সত্যিকারের দুর্ভিক্ষ। আমি তা নিজের চোখে দেখছি, ওটা সাজানো নয়। তাই আমরা আরও বেশি সক্রিয় হব।’

নেতানিয়াহুর সঙ্গে আবার কথা হলে কী বলবেন—এমন প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা টাকা দিচ্ছি, খাবারও দিচ্ছি। কিন্তু আমরা তো এখানে বসে আছি...আমি চাই, নিশ্চিত করা হোক যেন তারা সেই খাবার পায়। যেন এক বিন্দুও বাদ না যায়।’

তিনি হামাসেরও সমালোচনা করেন, জিম্মিদের মুক্তি না দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, ‘এই গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করা খুব কঠিন।’ তবে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি ইসরায়েল সরকারকে তাদের কৌশল পাল্টাতে বলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি ইসরায়েলকে বলেছি, বিবিকেও (নেতানিয়াহু) বলেছি, এখন হয়তো একটু অন্যভাবে করতে হবে।’

