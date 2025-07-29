  1. Home
‘আমরা ভিক্ষা নই, অধিকার চাই’

৩০ জুলাই ২০২৫ - ০২:৫৬
News ID: 1712955
বিমান থেকে প্যারাসুটের মাধ্যমে ত্রাণ ফেলার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন গাজাবাসী ফিলিস্তিনিরা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিমান থেকে প্যারাসুটের মাধ্যমে ত্রাণ ফেলার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন গাজাবাসী ফিলিস্তিনিরা। তারা বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই সহায়তা পদ্ধতি তাদের মর্যাদাহানি করছে।

গাজায় আকাশ থেকে ত্রাণ ফেলার প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা আহমেদ ফায়েজ ফায়াদ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমরা কুকুর নই যে খাবারের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকব বা এক টুকরো রুটির জন্য লড়াই করব। আমরা মানুষের মতো মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকার চাই।’

অন্য একজন ফিলিস্তিনি মা, যিনি তিন দিন ধরে তার পরিবারের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, বলেন, ‘আমার শিশু ক্ষুধায় কাঁদে, আর আমাকে এই অপমান সহ্য করতে হয়? সাহায্য নয়, আমাদের ন্যায্য অধিকার চাই।’

বিমান থেকে ফেলা বেশিরভাগ সহায়তা সমুদ্র বা যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় পড়ছে, যা সংগ্রহ করা বিপজ্জনক। এছাড়াও অনেক সময় সহায়তার প্যাকেট মাটিতে পড়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

