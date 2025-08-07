  1. Home
ডিজিটাল কোরআন পাঠের আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম উদ্বোধন

৭ আগস্ট ২০২৫ - ০৫:৪৪
ডিজিটাল কোরআন পাঠের আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম উদ্বোধন

মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের মহাসচিব ড. মুহাম্মদ আল ঈসা কোরআন বিষয়ক একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): গত ৩ আগস্ট মক্কায় অবস্থিত মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের সদর দপ্তরে তিনি প্রকল্পগুলো উদ্বোধন করেন। প্রকল্পগুলোর মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক ডিজিটাল কোরআন পাঠ প্লাটফর্মগুলোর জন্য প্রথম ফোরাম, ‘গ্লোবাল ডিজিটাল কোরানিক রিডিং পোর্টাল ও ‘ডিজিটাল কোরআন পাঠ’ বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা।

অনুষ্ঠানে অংশ নেন শীর্ষ আলেম, গবেষক, কারি ও কোরআনের শিক্ষকরা। তাদের সঙ্গে আরো যোগ দেন বিশ্বের ৫০টি ডিজিটাল কোরআন পাঠ প্লাটফর্মের প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কোরআনের শিক্ষা ও তিলাওয়াতের প্রসারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ড. মুহাম্মদ আল ঈসা অতিথিদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই প্রকল্পগুলো মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মুসলিম জাতির ঐক্য ও কোরআনের সেবা করার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। অনুষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন ড. আহমেদ জামিল। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী কোরআনের শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের চারটি অধিবেশনে যথাক্রমে চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। তা হলো, ডিজিটাল প্লাটফর্মে যারা কোরআন শিখবে তাদের সনদ প্রদান, ডিজিটাল প্লাটফর্মে কোরআন শেখার ‘টুলস’-এর উন্নয়ন, কোরআন পাঠের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাগুলোর ভেতর সমন্বয়, কোরআন শিক্ষায় উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রসার।

অনুষ্ঠানে মূল সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল ডিজিটাল কোরআন তিলাওয়াতের তত্ত্বাবধান ও বিকাশের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে কাজ করার জন্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের অধীনে ‘গ্লোবাল অ্যাসোসিয়েশন ফর ডিজিটাল কোরআন রিডিং প্লাটফর্ম’ গঠন করা।

সূত্র : সৌদি গেজেট

