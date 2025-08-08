ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-এর আরবাঈন মুসলিমদের জন্য এক মহান নেয়ামত+ভিডিও।

আহলে বাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি – আবনার রিপোর্ট অনুযায়ী, সম্মানিত আরবাঈন অথবা ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-এর চল্লিশা মুসলিমদের জন্য এক মহান নেয়ামত। এই উপলক্ষে, বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম পবিত্র কারবালা শহরে সমবেত হন।
ঢাকা-বাংলাদেশের জামে মসজিদের খতিব, সুফি এবং আহলে সুন্নাতের আলেম ও আহলে বাইতে ইসমাত ও তাহারাতের প্রেমিকের অন্যতম, মাওলানা শেখ মুহাম্মদ মুশতাক আহমেদ মুজাহিদি পঞ্জাতানি নিউজ এজেন্সি আবনাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম) এবং কারবালার শহীদদের আরবাঈন সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাবোধ এভাবে প্রকাশ করেছেন:
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিহিল কারীম ওয়া আলিহিত তাইয়্যেবীনাত তাহেরীন ওয়াল মাসুমিন। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মী ওয়াল ওয়াসিয়্যি আলী ওয়া ফাতেমাতুয যাহরা ওয়া আবনাইহিমা।
শেখ মুহাম্মদ মুশতাক আহমেদ: মহান আহলে বাইতে (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রতিটি উপলক্ষ আমাদের জন্য একটি নেয়ামত। আহলে বাইতে (আলাইহিমুস সালাম) সকল সৃষ্টি, প্রত্যেক মুসলিম, প্রত্যেক মানব জাতির জন্য নেয়ামতস্বরূপ।
ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-এর শাহাদাতের আরবাঈন উপলক্ষে এই যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, তা আমাদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের উৎস।
মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন। অতএব, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সম্মানিত চল্লিশা বা সম্মানিত আরবাঈন আমাদের প্রত্যেকের পালন করা উচিত, কারণ এর মধ্যেই আমাদের কল্যাণ ও বরকত রয়েছে।
এই দুনিয়াতে আমাদের শান্তির উৎস এবং আখিরাতে মুক্তির কারণ, আর এ কারণেই ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-এর সম্মানিত চল্লিশা বা আরবাঈন উপলক্ষে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বিভিন্ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
শেখ মুশতাক পঞ্জাতানি, যিনি বাংলাদেশের বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর একজন বক্তা, আরও যোগ করেন যে: সেই সমাবেশ বা আমার যিয়ারতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি বলছি: আমি বিশ্বের অনেক দেশ ও স্থান পরিদর্শন করেছি, আমি অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছি, কিন্তু পৃথিবীর এমন কোন স্থান নেই যেখানে বিশাল আরবাঈন উপলক্ষে পবিত্র কারবালায় দেখা ভালোবাসার চিহ্নগুলো স্মৃতি হিসেবে বিদ্যমান।
মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন। অতএব, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আরবাঈন এমন কিছু যা আমাদের প্রত্যেকের পালন করা উচিত, কারণ এর মধ্যে আমাদের জন্য কল্যাণ ও বরকত রয়েছে।
এই দুনিয়াতে আমাদের শান্তির উৎস এবং আখিরাতে মুক্তির কারণ, আর এ কারণেই ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-এর আরবাঈন উপলক্ষে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বিভিন্ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং আমি মনে করি যে, ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-এর আরবাঈন পালন এবং একটি সমাবেশের আয়োজন করা এমন একটি কাজ যা প্রত্যেক মুসলিম, প্রত্যেক আহলে বাইতের (আলাইহিমুস সালাম) প্রেমিকদের করা উচিত।
আহলে বাইত (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করে তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন; যার মধ্যে রয়েছে:
ফাযায়েলে আহলে বাইতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম), ইসলামে নাব রাহে নাজাত, আমিরে বিলায়াত, মাওলা আলী (আলাইহিস সালাম) এবং...অন্যান্য।
আরবাঈনের দিনগুলোতে কারবালা ভ্রমণ সম্পর্কে তিনি বলেন:
যদি আমি কারবালায় না যেতাম, হয়তো আমি কখনোই এই সত্য জানতে পারতাম না। যে সত্য আমি কারবালায় অবস্থানকালে, সম্মানিত আরবাঈন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকালে, কারবালা শরীফে সারা বিশ্ব থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি দেখে উপলব্ধি করেছি।
মুসলিমরা সেখানে অবস্থান করছে এবং ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-এর মাজারের পাশে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ‘লাব্বাইকা ইয়া হুসাইন, লাব্বাইকা ইয়া হুসাইন’ বলে চিৎকার করছে। যেন আল্লাহর জান্নাত সেখানেই, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের মহত্বের এমন একটি নিদর্শন যা সেখানে গেলে দেখা যায়।
সুতরাং, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র আরবাঈন উপলক্ষে আমি সারা বিশ্বের আহলে বাইত প্রেমী সকলকেই শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছি।
আমি আহলে বাইত (আলাইহিমুস সালাম)-এর ভালোবাসা সকলের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং বিশ্বের মুসলিমদের প্রতি সম্মানিত আরবাঈনের শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছি।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু।
