যখন ইউরোপ থেকে ঈর্ষার কণ্ঠস্বর উঠে আসে; গাজার অপরাধের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের দাবিতে বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাক্সিম পারভো এমন কিছু করেছিলেন যা পশ্চিমা বিশ্বের অনেকেই করার সাহস পাবে না: তিনি ইহুদিবাদী শাসনের উপর বৈজ্ঞানিক নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে বিমান সাহায্য গাজার জনগণের জন্য সামান্যতমও উপকারী হবে না!
তিনি স্পষ্টভাবে বলেন: "গাজায় বিমান থেকে সাহায্য পাঠানো যথেষ্ট নয়। মানবিক সাহায্যের জন্য পূর্ণ, তাৎক্ষণিক এবং বাধাহীন প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।"
এই অবস্থানের অর্থ হল, যদি আপনার বিবেক থাকে, তাহলে আপনি আর নীরবে অপরাধকে প্রশ্রয় দিতে পারবেন না!
