গাজা; ৯ বছর বয়সী মরিয়মের হাড় থেকে ক্ষুধার আর্তনাদ।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): গাজার একটি অস্থায়ী আশ্রয়স্থলের একটি ছোট, স্যাঁতসেঁতে কোণে একটি মরিচা পড়া ধাতব বিছানায় ৯ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি মেয়ে মরিয়ম আব্দুল আজিজ দাওয়াস শুয়ে আছে। একটি ছোট জানালা থেকে আসা মৃদু আলো বাতাসের ধুলো ভেদ করে খুব কমই প্রবেশ করে, যার ফলে তার প্রসারিত হাড় এবং ফ্যাকাশে, পাতলা ত্বক প্রকাশ পায়।
মরিয়মের ছোট্ট হাত কাঁপছে, তার পাতলা, ভঙ্গুর আঙ্গুলগুলো শুকিয়ে যাওয়া ডালের মতো। তার বৃহৎ, বিষণ্ণ চোখগুলো তার বয়সের চেয়েও বেশি দুঃখ প্রকাশ করছে। তার পাশে, একটি পুরানো ছেঁড়া পুতুল, ফ্যাকাশে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষুধা এবং অবরোধের দ্বারা কেড়ে নেওয়া শৈশবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।
এই অন্ধকার এবং স্যাঁতসেঁতে ঘরে একটা ভঙ্গুর নীরবতা আছে; কেবল তার মায়ের দীর্ঘশ্বাস এবং দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, যিনি তার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার প্রিয়জনকে শান্ত করতে পারছেন না। জীর্ণ দেয়াল এবং ঠান্ডা মাটি থাকার জায়গাটিকে খেলা এবং হাসি থেকে বঞ্চিত করে তুলেছে; যেখানে একটি শিশুর স্বপ্ন এখন শুকনো রুটি, দুধ এবং ঘরের উষ্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
ইহুদিবাদী শত্রুদের আক্রমণের আগে মরিয়মের ওজন ছিল ২৫ কিলোগ্রাম, কিন্তু আজ তার ওজন ১০ কিলোগ্রামেরও কম; এতটাই দুর্বল যে সে আর হাঁটতে বা কথা বলতে পারে না। ডাক্তাররা নিশ্চিত করেছেন যে তার কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ নেই এবং কেবল ক্ষুধাই তার জীবনের জন্য হুমকি।
মরিয়মের মা, অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বেগের সাথে, তার মেয়ের ক্ষীণ দেহকে আলতো করে আদর করে বলেন, "প্রতি রাতে আমি ভয় পাই যে এটিই তার শেষ রাত হবে। আমি চাই আমার মেয়ে আগের মতো বেঁচে থাকুক এবং সুখী হোক, কিন্তু ক্ষুধা সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে।" তিনি আরও বলেন, তার মুখ দিয়ে অশ্রুধারা বইছে, "শিশুর জন্য খাবার এবং দুধ একটি দূরের স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধের কারণে ক্রসিং বন্ধ হয়ে গেছে এবং চিকিৎসা সুবিধা দিন দিন কমছে।"
আশ্রয়কেন্দ্রে, আরও শত শত মা একই যন্ত্রণা ভোগ করেন; তাদের দুর্বল, ক্ষীণকায় শিশুরা ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে, নীরবে একটি অলৌকিক ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে। গাজার ক্ষুধা কেবল খাদ্যের অভাব নয়, এটি এমন একটি রোগ যা ধীরে ধীরে শিশুদের হত্যা করে এবং ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দেয়। মরিয়ম প্রতিদিন মৃত্যুর কাছাকাছি চলে আসছে, কিন্তু বিশ্ব এই মানবিক ট্র্যাজেডির দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে আছে।
সে এবং তার মা যন্ত্রণাদায়ক নীরবতার মধ্যে একাকী; মায়ের কোলে একটি দুর্বল ছোট্ট মেয়ে, আর প্রার্থনা ও অশ্রুর সমুদ্রে মা। মরিয়মের গল্প কেবল একটি গল্প নয়, বরং গাজার মানবিক সংকটের একটি আয়না, যা বিশ্ব যদি মনোযোগ না দেয়, তাহলে শীঘ্রই ক্ষুধার শিকারদের তালিকায় তালিকাভুক্ত হবে।
