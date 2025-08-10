বিশ্বের বৃহত্তম কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে ১২৮ দেশ

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা'র (আইআরআইবি) রিপোর্ট অনুযায়ী, সৌদি আরবে মক্কা মুকাররমায় আজ (শনিবার) থেকে ৪৫তম আন্তর্জাতিক কুরআন হিফজ, কিরাত ও তাফসির প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।
এই প্রতিযোগিতায় মাহদি বারান্দে সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ বিভাগে এবং সাইয়্যেদ হোসেইন মোকাদ্দাম সাদাত ১৫ পারা হিফজ বিভাগে ইরানের প্রতিনিধিত্ব করছেন।
সৌদি আরবের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ১২৮টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন, যা এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক দেশের অংশগ্রহণ।
