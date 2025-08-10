  1. Home
ইসরায়েলের ২০ গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করল ইরান

১১ আগস্ট ২০২৫ - ০২:০৬
ইসরায়েলের ২০ গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করল ইরান

ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছিল এমন অভিযোগে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইরান।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): শনিবার ( ৯ আগস্ট) দেশটির বিচার বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং কেউ কোনো ধরনের ক্ষমা পাবে না।

ইরানের বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহাঙ্গিরি তেহরানে সাংবাদিকদের বলেন, যাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাদের কঠোর বিচারের মুখোমুখি করা হবে এবং এই বিচার সকলের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।

তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে গ্রেপ্তার হওয়া ৪০ জনের মধ্যে তদন্ত শেষে ২০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এর আগে, গত বুধবার ইরানে রুজবেহ ভাদী নামের এক পরমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তিনি এক সহকর্মী পরমাণু বিজ্ঞানীর তথ্য ইসরায়েলকে সরবরাহ করেছিলেন, যিনি গত জুনে ইসরায়েলের হামলায় নিহত হন।

গত জুন মাসে ইসরায়েল ইরানের অভ্যন্তরে অতর্কিত হামলা চালায়। সেই হামলায় ইসরায়েলি গুপ্তচরদের সহায়তায় ইরানের একাধিক সামরিক কর্মকর্তা ও পরমাণু বিজ্ঞানী নিহত হন।

ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ শেষে ইরান তার অভ্যন্তরে গুপ্তচরবিরোধী অভিযান চালায়। এরই মধ্যে আটজন চিহ্ণিত গুপ্তচরকে মৃত্যদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ তদন্ত শেষে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।

