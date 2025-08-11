ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম-এর বিদ্রোহের কারণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সংগ্রাম এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যখন উমাইয়া বংশের মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের শাসনামলে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছিল এবং মানুষের মধ্যে ঐশী আদেশ ও ফজিলত মানার বিষয়ে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ইমাম হুসাইন (আ.) উচ্চ লক্ষ্য নিয়ে আশুরার আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে জীবিত রেখেছিলেন।
তবে, মুয়াবিয়ার সৃষ্ট জুলুম, নিপীড়ন এবং বিদ’আতের বিরুদ্ধে তিনি নীরব থাকেননি। তিনি তার সাধ্যমতো বক্তৃতা এবং প্রতিবাদী চিঠিপত্রের মাধ্যমে মুয়াবিয়ার প্রতি তার বিরোধিতা ঘোষণা করেছিলেন।
এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ হলো মুয়াবিয়ার শাসনামলে মদ্যপ ও ফাসেক ইয়াজিদের যুবরাজ পদ প্রত্যাখ্যান এবং হজ্বের বিশাল সম্মেলনে ইমামের বক্তৃতা, যেখানে ইমাম উমাইয়া শাসনের অপরাধগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং শাসনের বিরুদ্ধে একটি বিশাল প্রচার আন্দোলন শুরু হয়, যা বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করে।
ইয়াজিদ: একজন ফাসেক শাসক
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাসনামলে এমন এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা চলে এসেছিল সে ইসলাম ধর্মকে সামান্যও বিশ্বাস না করে মুসলিমদের উপর ইসলামিক শাসক হিসেবে শাসন করতে চেয়েছিল। সে ছিল একজন অত্যাচারী, কামুক, ব্যভিচারী, ধর্মবিরোধী এবং ফাসেক যুবক।
ইয়াজিদ ক্ষমতায় আসার পর তার পিতার মতো অন্তত বাহ্যিক ধর্মীয় ভাবমূর্তি ধরে রাখতে পারেনি এবং প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে ইসলামিক পবিত্র স্থানগুলির অবমাননা করত। সে ছিল একজন মদ্যপ ও ফাসেক যুবক যে স্পষ্টতই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়্যত ও ওহী অবতীর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করত।
বিখ্যাত ইসলামিক ঐতিহাসিক মাসউদী লিখেছেন: “ইয়াজিদ জনগণের সাথে ফেরাউনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, বরং ফেরাউনের আচরণ তার চেয়েও ভালো ছিল।”
ইয়াজিদের শাসনে ইসলামের বিদায়
ইমাম হুসাইন (আ.) যেদিন মদিনায় শহরের শাসকের দ্বারা বায়াত গ্রহণের জন্য চাপের মধ্যে ছিলেন, সেদিন তার উত্তরে বলেছিলেন: “এখন যখন মুসলমানরা ইয়াজিদের মতো একজন শাসকের হাতে পড়েছে, তখন ইসলামের ফাতিহা (বিদায়) পাঠ করা উচিত।”
নবীর আহলে বাইতের অনুসারীদের তৃতীয় ইমাম কুফার জনগণের আমন্ত্রণপত্রের জবাবে মুসলিম নেতার বৈশিষ্ট্যগুলো এভাবে বর্ণনা করেন: “…মুসলমানদের ইমাম ও নেতা তিনিই, যিনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করেন, ন্যায় ও ইনসাফের পথ অবলম্বন করেন, সত্যের অনুসরণ করেন এবং সর্বান্তকরণে আল্লাহর নির্দেশের অনুগত থাকেন।”
ইয়াজিদ ইসলামিক শাসনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ধারণ করত না এবং মুসলিমদের উপর তার শাসন অব্যাহত থাকলে ইসলামের নামে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। তাই মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সাথে সাথে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বিদ্রোহের বাধাগুলো দূর হয়ে গিয়েছিল এবং এটি তার দাদার ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং ইয়াজিদের অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে তার বিরোধিতা ঘোষণা করার সময় ছিল।
আশুরা বিপ্লবের কারণসমূহ
আশুরা বিপ্লব রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণগুলির একটি সংমিশ্রণের প্রতিক্রিয়ায় গঠিত হয়েছিল। মূল কারণ ছিল রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর ইসলামের পথে চরম বিচ্যুতি এবং ইয়াজিদের ফাসেক শাসনের আগমন, যা ধর্মকে ক্ষমতার হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। সমাজে জুলুম, অবিচার এবং ধর্মীয় সত্যের বিকৃতির বিরুদ্ধে নীরবতা ইমাম হুসাইন (আ.)-কে ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং নবীর উম্মাহকে সংস্কার করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা, আল্লাহর মূল্যবোধ রক্ষা এবং অন্যায় শাসনের বৈধতা রোধ করা এই মহান ঐতিহাসিক আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা ছিল।
যদি ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণের চাপ এবং কুফার জনগণের আমন্ত্রণ না থাকত, তাহলে কি হযরত তখনও সরকারের বিরোধিতা করতেন?
এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হবে যে, ইমাম হুসাইন (আ.) মুয়াবিয়ার জীবদ্দশা থেকেই ইয়াজিদের যুবরাজ হওয়ার তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পরেও মদিনার শাসকের ইয়াজিদের খিলাফতের জন্য বায়াত গ্রহণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ ইয়াজিদের সাথে বায়াত গ্রহণ করা কেবল একজন নিন্দনীয় ব্যক্তির খিলাফতকেই সমর্থন করত না, বরং মুয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত রাজতান্ত্রিক ও উত্তরাধিকারী শাসনকেও সমর্থন করত।
এছাড়াও, ইমাম বারবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কোনো মূল্যে এবং কোনো চাপের মুখে ইয়াজিদের সাথে বায়াত গ্রহণ করবেন না। কিন্তু যদি ইয়াজিদের পক্ষ থেকে বায়াত গ্রহণের এই চাপও না থাকত, তাহলেও ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াজিদের অবৈধ শাসনের বিরোধিতা করতেন; কারণ ইয়াজিদের খিলাফত ও মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা ছিল না।
ইমাম হুসাইন (আ.) আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) স্লোগান নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা শুরু করেন; কারণ ইসলামিক বিশ্বকে মন্দ ও দুর্নীতি গ্রাস করেছিল এবং তৎকালীন সরকার নিজেই দুর্নীতির উৎস হয়ে উঠেছিল। ইমাম তার ইলাহী দায়িত্ব ও শরয়ী কর্তব্য অনুসারে বিদ্রোহ করতে বাধ্য ছিলেন, যাতে তার দাদার উম্মাহকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করতে পারেন।
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ভাষায় বিপ্লবের প্রেরণা
ইমাম হুসাইন (আ.) বিভিন্ন উপলক্ষে তার আবেগপূর্ণ খুতবা, চিঠি, জোরালো বক্তব্য এবং ওসিয়তনামায় আশুরার বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি উমাইয়া শাসকদের অপরাধের বিরুদ্ধে নীরবতা এবং তাদের সাথে আপোস করাকে এক অমার্জনীয় পাপ মনে করতেন।
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বিপ্লবের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সংক্ষেপে যা উল্লেখ করা যায়:
১. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের পুনরুজ্জীবন (আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার)
ইমাম হুসাইন (আ.) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ফরয, এই বিস্মৃত পুণ্যকে, বিপ্লবের অন্যান্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি কৌশল ও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, যা অত্যন্ত কার্যকর হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: “আল্লাহুম্মা ইন্নি উহিব্বুল মা’রুফ ওয়া উনকিরুল মুনকার”, হে আল্লাহ! আমি সৎ কাজকে ভালোবাসি এবং মন্দ ও অসৎ কাজকে ঘৃণা করি।
২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মাহর সংস্কার
ইয়াজিদ ইসলামিক সমাজের খলিফা ও শাসক হিসেবে ক্ষমতায় আসার পর এবং ইমাম হুসাইন (আ.) তার সাথে বায়াত না করার কারণে, তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার আগে মুহাম্মদ হানাফিয়াহর কাছে এক ওসিয়তনামায় তার বিপ্লবের কারণ এভাবে লিখেন:
“…আমি আত্মস্বার্থ, অহংকার বা ভোগবাদের কারণে মদিনা ত্যাগ করছি না, না (ফাসাদ) ও অত্যাচারের জন্য, বরং আমার এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য আমার দাদার উম্মাহর ফাসাদগুলি সংস্কার করা এবং আমার লক্ষ্য সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। আমি আমার দাদা রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আমার পিতা আলী ইবনে আবি তালিবের পদ্ধতি অনুসরণ করতে চাই। যে এই পথে হকের প্রতি শ্রদ্ধাবশত আমাকে অনুসরণ করবে, আমি আমার পথ অনুসরণ করব, যতক্ষণ না আল্লাহ আমার এবং এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার করেন, কারণ তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক…”
৩. বিদ’আতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন
ইমাম হুসাইন (আ.) মক্কায় পৌঁছে বসরায় উপজাতি প্রধানদের কাছে এক চিঠিতে এভাবে লিখেন: “এখন আমি এই চিঠি সহ আমার দূতকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। আমি আপনাদেরকে আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি; কারণ আমরা এমন পরিস্থিতিতে আছি যেখানে নবীর সুন্নাত সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বিদ’আতগুলো জীবিত হয়েছে। যদি আপনারা আমার কথা শোনেন, আমি আপনাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব। আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক।”
৪. সুস্পষ্ট ফাসাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াজিদ সরকারের বিরুদ্ধে তার বিপ্লবের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ফাসাদকারী একজন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন।
ইরাকের পথে হুর বাহিনীর উদ্দেশ্যে দেওয়া এক খুতবায় তিনি বলেন: “হে লোক সকল! জেনে রাখো যে এরা (বনি উমাইয়া) আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করেছে এবং শয়তানের অনুসরণ নিজেদের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছে, তারা ফাসাদকে প্রচার করেছে এবং আল্লাহর সীমারেখাগুলোকে বাতিল করেছে।”
৫. বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও হকের উপর আমল করা
ইরাকের পথে “যি হুসুম” নামক এক স্থানে ইমাম হুসাইন (আ.) তার সাথীদের উদ্দেশ্যে এই খুতবা প্রদান করেন: "মন্দ কাজগুলো স্পষ্ট হয়েছে এবং ভালো ও গুণাবলী আমাদের পরিবেশ থেকে বিদায় নিয়েছে,…
তোমরা কি দেখছো না যে হকের উপর আর আমল করা হচ্ছে না, এবং বাতিল থেকে বিরত থাকা হচ্ছে না? এমন পরিস্থিতিতে একজন মুমিনের (যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে) প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। এমন অপমানজনক ও কলুষিত পরিবেশে, মৃত্যুকে (সৌভাগ্য) ছাড়া আর কিছুই মনে করি না এবং অত্যাচারীদের সাথে জীবনযাপনকে কষ্ট, যন্ত্রণা ও বিরক্তি ছাড়া আর কিছুই মনে করি না।
এই লোকেরা দুনিয়ার দাস, এবং ধর্ম তাদের জিহ্বার আগায়। ধর্মের প্রতি তাদের সমর্থন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তাদের জীবন আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে থাকে, আর যখন তারা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়, তখন ধার্মিকরা কম থাকবে।"
৬. অপমানজনক ও কলঙ্কিত দুনিয়াবী জীবন প্রত্যাখ্যান
উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ যিনি ইমামকে হত্যা করা অথবা ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়ার মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার জবাবে ইমাম বলেছিলেন,
«هَيهاتَ مِنّا الذِلَّةُ، يَأبى اللّهُ ذلك لَنا وَ رَسولُهُ وَ المُؤمِنونَ…
"ওহ, কত অপমান! হে আল্লাহ, এটা আমাদের, তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের জন্য নয়..." ওহ, কত অপমান এবং লজ্জার কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত। আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনরা আমাদের জন্য এটা গ্রহণ করেন না।
অন্য জায়গায়, বিশ্বের সম্মানিত ও স্বাধীন মানুষের ইমাম আরও বলেছেন, "আমরা (নবীর পরিবার) কখনও অপমান গ্রহণ করব না। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের জন্য অপমান অনুমোদন করেননি। আমাদের পবিত্র পিতা এবং সতী মাতারা আমাদের জন্য অপমান পছন্দ করেন না।"
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বিপ্লবের কিছু বৈশিষ্ট্য
১. ঐশ্বরিক ও উদ্দেশ্যমূলক প্রকৃতি
এই বিপ্লবটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ছিল না, বরং দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং ইসলামী মূল্যবোধের বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটি ঐশ্বরিক আন্দোলন ছিল।
২. বার্তার বিশ্বজনীনতা
আশুরার বার্তা, সীমানা ও ধর্ম নির্বিশেষে, জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর একটি আহ্বান।
৩. নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা
ইমাম ও তাঁর সঙ্গীরা পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হয়েও আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আশুরার রাতে, অর্থাৎ ইয়াজিদিদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের রাতে, ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর অবরুদ্ধ পরিবার ও সঙ্গীদের চলে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, যে কেউ তাঁর সাথে থাকবে, পরদিন শহীদ হবে। এতকিছুর পরেও তাঁরা থেকে গিয়েছিলেন এবং শাহাদাত বরণ করেছিলেন ।
৪. নারীদের, বিশেষ করে হযরত যয়নব (সা.আ.)-এর মূল ভূমিকা
আশুরার পর আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এবং এর উদ্দেশ্যগুলির ব্যাখ্যা হুসাইনী কাফেলার নারীদের সাহস ও জ্ঞানালোকের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।
৫. ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থায়িত্ব
এই বিপ্লব কেবল ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি, বরং মুসলিম এবং অমুসলিম সমাজের সংস্কৃতি ও রীতিতেও এর প্রভাব পড়েছে।
ইমাম হুসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা শাহাদাত বরণ করলেও, ইমামের বিপ্লব কি তার লক্ষ্যে পৌঁছেছিল?
ইসলামী সমাজে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে:
১. স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা এবং বড় জালিমদের বিরুদ্ধে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে লড়াইয়ের পুনরুজ্জীবন
ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা, সাহস এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রকৃত অর্থ তুলে ধরেছিলেন।
২. ইমামত এবং রাসূল (সা.)-এর আহলে বাইতের (আ.) সত্যতার অবস্থান সুদৃঢ় করা
এই বিপ্লবটি প্রকৃত ইমামতকে অবৈধ খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং আহলে বাইতের আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক অবস্থানকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আরও স্পষ্ট করে তোলে, যাদেরকে কুরআন পবিত্র বলে ঘোষণা করেছে।
৩. বিশুদ্ধ মুহাম্মাদী ইসলামকে (সা.) বাঁচিয়ে রাখা
ইমামের আন্দোলন দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের দ্বারা নকল ইসলামকে প্রকৃত ইসলাম হিসেবে উপস্থাপন করা থেকে এবং ধর্মকে ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।
৪. ইতিহাসের সমস্ত সত্যপন্থী আন্দোলনের জন্য অনুপ্রেরণা
আশুরার বিপ্লব অত্যাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি আদর্শ হিসেবে জাতি এবং সত্যপন্থী নেতাদের জন্য পরিণত হয়েছে, যা পরবর্তী শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিতেও প্রভাব ফেলেছিল।
৫. ইয়াজিদ ও উমাইয়া শাসনের আসল চেহারা উন্মোচন
আশুরা উমাইয়া শাসনের প্রতারণামূলক মুখোশ খুলে দেয় এবং তাদের অপরাধগুলি প্রকাশ করে।
৬. সত্যের পথে শাহাদাত ও আত্মত্যাগের সংস্কৃতির প্রসার
ইমাম ও তাঁর সঙ্গীদের শাহাদাত মুসলিমদের মধ্যে ন্যায়বিচার ও বিশ্বাসের পথে আত্মত্যাগের সংস্কৃতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।
৭. উম্মাহর সাথে রাসূল (সা.)-এর আহলে বাইতের (আ.) আবেগিক ও জ্ঞানীয় বন্ধন সুদৃঢ় করা
এই ঘটনাটি রাসূল (সা.)-এর আহলে বাইতের সাথে মানুষের গভীরতর বন্ধন সৃষ্টি করে এবং ধর্মকে জানার সবচেয়ে বিশুদ্ধ পথ হিসেবে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও বেলায়েতকে উৎসাহিত করে।
৮. ইসলামী সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি
ইমামের আন্দোলনের জ্ঞানালোকপূর্ণ বার্তাগুলি পরবর্তী বছরগুলিতে অনেক মানুষকে অসচেতনতার ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে।
শেষ কথা: যদি আমরা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে চাই, তবে বলতে হবে যে সেই মহানের উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনের একটি মহান ওয়াজিব কাজ সম্পন্ন করা, যা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পূর্বে কেউ, এমনকি নবী (সা.) নিজেও সম্পন্ন করেননি। নবী (সা.) এই ওয়াজিব কাজ করেননি, আমিরুল মুমিনীন (আ.) করেননি, ইমাম হাসান মুজতবা (আ.) করেননি। কারণ তাদের কারো সময় এই সংকট সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সেই ওয়াজিব ছিল ইসলামী সমাজকে সঠিক তাওহীদি ও কুরআনী পথে ফিরিয়ে আনার জন্য বিপ্লব করার দায়িত্ব, যা মুসলমানদের কাঁধে বর্তায়।
