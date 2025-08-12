ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত অস্ট্রেলিয়ার, প্রতিক্রিয়া জানালো সৌদি আরব

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে সৌদি আরব। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার (১১ আগস্ট) এক বিবৃতিতে এ কথা জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণাকে এবং নিউজিল্যান্ডের এ বিষয়টি বিবেচনার ঘোষণাকে সৌদি আরব সাধুবাদ জানায়।
দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানকে সমর্থন করে আন্তর্জাতিক মহলে যে ক্রমবর্ধমান ঐকমত্য গড়ে উঠছে, সৌদি আরব এই পদক্ষেপগুলোকে তারই অংশ হিসেবে প্রশংসা করেছে।
সূত্র: আরব নিউজ
