দুবাইতে ৩ হাজার ৬০০ জনেরও বেশি মানুষের ইসলাম গ্রহণ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দুবাইয়ের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড চ্যারিটেবল অ্যাক্টিভিটিজ ডিপার্টমেন্টের (আইএসিএডি) আওতাধীন মোহাম্মদ বিন রশিদ সেন্টার ফর ইসলামিক কালচার।
প্রতিষ্ঠানটির দাবি, আরও শত শত মানুষ ইসলামী শিক্ষামূলক কর্মসূচি এবং ইন্টারেক্টিভ উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত, যা শহরের সাংস্কৃতিক প্রচার প্রচেষ্টার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে প্রতিফলিত করেছে।
প্রতিষ্ঠানটি ধর্মান্তরের পাশাপাশি, তাদের শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে ১,৩০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থীর নাম নথিভুক্ত করেছে। এসব কর্মসূচির লক্ষ্য হলো ইসলামী নীতি ও অনুশীলনের ওপর কাঠামোগত নির্দেশনা প্রদান করা।
এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি ৪৭টি জ্ঞান ও সচেতনতামূলক কোর্স পরিচালনা করে, যার ফলে ১,৪০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী উপকৃত হন। এসব অধিবেশন আইএসিএডি-এর ইসলামী সংস্কৃতি প্রচার এবং এ অঞ্চলে ধর্মীয় সচেতনতা বাড়ানোর মূল প্রচেষ্টার অংশ ছিল।
প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচারণামূলক উদ্যোগ নিয়েছে। সেটি হলো "টেকসই জ্ঞান কক্ষ", এর মাধ্যমে ১৯০ জনেরও বেশি সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন।
সেন্টারের পরিচালক জসিম আল খাজরাজি প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর লক্ষ্য তুলে ধরে বলেন, এর মাধ্যমে শিক্ষাগত লক্ষ্যের পাশাপাশি আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ প্রচার করা।
তিনি বলেন, আমরা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যোগাযোগের সেতু নির্মাণ এবং সহনশীলতা, জ্ঞান এবং সংলাপের ওপর ভিত্তি করে ইসলামের একটি উজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপনের লক্ষে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কাজ করি। যার একাডেমিক মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে তৈরি যা নতুন ধর্মান্তরিত এবং ইসলামী সংস্কৃতিতে আগ্রহীদের চাহিদা পূরণ করে।
