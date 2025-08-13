“আরবাইন পদযাত্রার পথে জায়নবাদ-বিরোধী মুকিব”

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "আরবাইন পদযাত্রার পথে, স্তম্ভ ৭৯৪-এর কাছাকাছি একটি ভিন্ন ধরনের মুকিব স্থাপন করা হয়েছে, যা একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর মতো পরিবেশ তৈরি করেছে।
এই মুকিবে জায়নবাদী শাসন এবং আ মেরিকার অপরাধের ছবি ও নথি প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও, ছাত্র ও ধর্মপ্রচারকদের বর্ণনা দর্শকদের আঞ্চলিক যুদ্ধ ও সংকটের গোপন দিকগুলো সম্পর্কে অবগত করছে।
এই মুকিবটি একটি প্রদর্শনী স্টলের মতো ডিজাইন করা হয়েছে। এর দেয়ালগুলো জায়নবাদী শাসন এবং আমেরিকার অপরাধের বড় বড় পোস্টার ও ব্যানার দিয়ে আবৃত। প্রদর্শিত ছবি, নথি ও প্রমাণাদিতে ফিলিস্তিনি শিশু ও বেসামরিক নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড, ইয়েমেন ধ্বংস এবং অন্যান্য মানবিক বিপর্যয়ের দৃশ্য রয়েছে, যা এই অপরাধীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত করে।
ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনী ছাড়াও, এই মুকিবে নিয়োজিত ছাত্র ও ধর্মপ্রচারকরা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও বর্ণনা দিয়ে এসব ঘটনার পেছনের সত্যগুলো দর্শকদের কাছে তুলে ধরছেন। বর্ণনাগুলো বিভিন্ন ভাষায় প্রদান করা হচ্ছে, এবং বিভিন্ন দেশের দর্শকদের উপস্থিতিতে মুকিবের পরিবেশ আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে।
আয়োজনকারীদের মতে, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল জনমতকে জাগ্রত করা এবং ইসলামী বিশ্বে আরবাইনের আধ্যাত্মিকতাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্বের সাথে যুক্ত করা। অনেক দর্শকও দীর্ঘক্ষণ এই স্থানে থেমে আয়োজকদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এবং আরবাইনের অন্যান্য পথগুলোতেও এ ধরনের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।
এই মুকিবটি একটি উদাহরণ যে কীভাবে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বার্ষিক সমাবেশকে অন্যায় উন্মোচন এবং সত্যকে ব্যাখ্যা করার একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত করা যায়।"
