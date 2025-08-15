আরবাইনের শিক্ষা এবং আরবাইনের আলোচনা বিকাশের কৌশল সম্পর্কে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কারবালা থেকে, আরবাইন হুসাইনির শিক্ষা এবং আরবাইন আলোচনা বিকাশের কৌশল সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বর্তমানে কারবালাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে - শুক্রবার, ১৪ আগস্ট ১৪০৪।
আন্তর্জাতিক আরবাইন হুসাইনি সম্মেলন; মর্যাদা, ন্যায়বিচার এবং বিশ্বব্যাপী দায়িত্বের তৃতীয় দিন এই সম্মেলনটি কারবালা আল-দাউলি আন্তর্জাতিক হোটেলে বিশ্ব আহলে বাইত (আ.)-এর সহায়তায় এবং বিশ্বজুড়ে উর্দুভাষী ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
এই সম্মেলনে হোজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন, বিশিষ্ট পাকিস্তানি সিনেটর রাজা নাসের রুহানি এবং দেশটির মজলিস-ই-ওয়াহদাত-ই-মুসলিমিন দলের মহাসচিব, পাশাপাশি পাকিস্তান, ভারত, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও বেশ কয়েকটি দেশের পণ্ডিত, অভিজাত ব্যক্তিত্ব এবং কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন।
এই সভায় ধর্মীয় কর্মীরা আরবাইনের শিক্ষা এবং আরবাইন আলোচনা বিকাশের কৌশল সম্পর্কে তাদের মতামত উপস্থাপন করবেন এবং আহলে বাইত (আঃ) বিশ্ব পরিষদের মহাসচিব আয়াতুল্লাহ রামেজানিও বক্তৃতা দেবেন।
