ইসলামী জাগরণে "আরবা'ইন"-এর ভূমিকা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী জাগরণে আরবাইনের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তা-চেতনামূলক বিষয় যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে।
এই ভূমিকা বিভিন্ন দিক থেকে পরীক্ষা করা যেতে পারে:
সংহতির প্রদর্শন: বিশাল আরবাইন মিছিল, যা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জাতি, ভাষা এবং ধর্মের লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্রিত করে, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির এক অনন্য প্রতীক। এই ঐক্য ইসলামের শত্রুদের কাছে একটি জোরালো বার্তা পাঠায় যে তারা বিভেদ সৃষ্টি করে মুসলমানদের নতজানু করতে পারবে না।
"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"
নিশ্চয়ই মুমিনরা একে অপরের ভাই। সূরা হুজুরাত/১০।
বিভেদ সৃষ্টিকারী চক্রান্তকে নিরপেক্ষ করা: এমন পরিস্থিতিতে যেখানে ইসলামের শত্রুরা তাকফিরি গোষ্ঠী তৈরি করে এবং চরমপন্থা প্রচারের মাধ্যমে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, সেখানে আরবাইন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমানদের একত্রিত করে এই চক্রান্তগুলিকে নিরপেক্ষ করে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির দিকে ইসলামী জাগরণকে শক্তিশালী করে।
"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا"
আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না, এবং তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা শত্রু ছিলে, কিন্তু তিনি তোমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো। সূরা আলে ইমরান/১০৩।
জুলুম-বিরোধী বার্তা: ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে জুলুম-বিরোধী, স্বাধীনতা এবং জুলুমের কাছে আত্মসমর্পণ না করার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। আরবাইন এই বার্তার পুনর্নবীকরণ এবং অত্যাচার ও অহংকারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা জাতিগুলিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।
আশুরার বার্তা পৌঁছে দেওয়া: আরবাইন হলো আশুরার বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি বিশাল এবং স্বতঃস্ফূর্ত মাধ্যম। এই অনুষ্ঠান, যেকোনো সরকারি প্রচারণার বাইরেও, দেশীয় ও বিদেশী দর্শকদের কাছে গভীর মানবিক, নৈতিক ও ধর্মীয় ধারণা পৌঁছে দেয়।
"وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"
আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর এরাই হলো সফলকাম। সূরা আলে ইমরান/১০৪।
ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ: আরবাইন একটি গভীরভাবে প্রোথিত ধর্মীয় ঐতিহ্য, যার পুনরুজ্জীবন সমাজের ইসলামী পরিচয়কে শক্তিশালী করে। আরবাইন পশ্চিমাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বাধা হিসেবে কাজ করে, যা ধর্মীয় ও জাতীয় মূল্যবোধ ধ্বংস করতে চায়।
তরুণ প্রজন্মকে অবগত করা: আরবাইন মিছিলে তরুণ ও কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণ আশুরার সংস্কৃতির সাথে তাদের পরিচিত করার, তাদের ঈমান ও আধ্যাত্মিকতাকে শক্তিশালী করার এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি প্রজন্মকে শিক্ষিত করার একটি অনন্য সুযোগ।
"یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ"
হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। সূরা বাকারা/১৫৩।
বর্ধিত অন্তর্দৃষ্টি: আরবাইনের মিছিলে যোগদান এবং বক্তৃতা ও প্রশংসা শ্রবণ হাজীদের অন্তর্দৃষ্টি, রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই অন্তর্দৃষ্টি সঠিক ফ্রন্টকে ভুল থেকে আলাদা করতে এবং বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
সাধারণভাবে, আরবাইনকে বর্তমান যুগে একটি অনন্য ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যা কেবল একটি তীর্থযাত্রার চেয়েও বেশি কিছু হয়ে উঠেছে, ইসলামী জাগরণের ক্ষেত্রে একটি বিশাল এবং প্রভাবশালী আন্দোলন। আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা এবং আশুরার জুলুম-বিরোধী বার্তাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন ইসলামী মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করতে, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং অহংকারের সম্মুখভাগের মুখোমুখি হতে চায়।
মীর হুসাইনী
