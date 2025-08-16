  1. Home
আরবাইন তীর্থযাত্রায় নাইজেরিয়ান তীর্থযাত্রীদের চিত্তাকর্ষক উপস্থিতি।

১৬ আগস্ট ২০২৫ - ০৪:৪৮
ইরাকের নাজাফ থেকে কারবালা পর্যন্ত আরবাইন তীর্থযাত্রায় নাইজেরিয়ান প্রতিনিধিদলের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকের নাজাফ থেকে কারবালা পর্যন্ত বিশাল আরবাইন তীর্থযাত্রায় নাইজেরিয়ান প্রতিনিধিদলের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে।

শেখ ইব্রাহিম জাকজাকির প্রতিনিধি ডঃ ইউশা ইউবিন শেখ এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

প্রতিনিধিদলটি আরবাইন পর্যন্ত কারবালায় অবস্থান করবে এবং সাইয়্যিদ আল-শুহাদা (আ.)-এর মাজার জিয়ারতের পাশাপাশি আরবাইন তীর্থযাত্রীদের সেবা প্রদান করবে।

সূত্র: নাইজেরিয়ার ইসলামিক মুভমেন্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট।

