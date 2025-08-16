আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সহ-সভাপতির ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের প্রতিক্রিয়ায় উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া

আহলুলবায়ত (আ.) নিউজ এজেন্সি - এবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক একটি বার্তায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সহ-সভাপতির ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক তার এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন: "বিচারিক নীতির এক মর্মান্তিক লঙ্ঘন: আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সহ-সভাপতি প্রকাশ্যে ইসরায়েলের পক্ষ নিচ্ছেন, এমন একটি শাসনব্যবস্থা যার বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক মামলা রয়েছে। এই সুস্পষ্ট পক্ষপাত আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে এবং বিচারিক নিরপেক্ষতার মৌলিক নীতি লঙ্ঘন করে।"
উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ)-এর উগান্ডার সহ-সভাপতি জুলিয়া সেবুতিন্দে বলেছেন যে ঈশ্বর "আমাকে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বেছে নিয়েছেন" এবং মধ্যপ্রাচ্যে "শেষ সময়ের" লক্ষণগুলি "প্রকাশিত হয়েছে"।
গত বছরের শুরুতে, সেবুতিন্দে আদালতের ১৭-সদস্যের প্যানেলের একমাত্র বিচারক ছিলেন, যিনি গাজায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগের "গ্রহণযোগ্যতা" সংক্রান্ত রায়ে আদালতের জারি করা ছয়টি ব্যবস্থার সবগুলোর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। এবং জুলাই ২০২৪ সালে, যখন ১৫-সদস্যের বিচারকের একটি প্যানেল ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলির উপর ইসরায়েলের কয়েক দশকের দখলকে "বেআইনি" ঘোষণা করে, তখন তিনি আবারও একমাত্র ভিন্নমত পোষণকারী ছিলেন।
