স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী: ৩৪ লক্ষ আরবাইন তীর্থযাত্রী ইরান ত্যাগ করেছেন।

১৩ আগস্ট ২০২৫ - ০২:৩৪
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন: "এখন পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ তীর্থযাত্রী দেশ ছেড়ে গেছেন এবং ১৫ লক্ষ ফিরে এসেছেন।"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সমস্ত সীমান্ত পুলিশ, সামরিক বাহিনী এবং সীমান্তরক্ষীদের সুরক্ষায় রয়েছে এবং সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত কোনও নিরাপত্তা সমস্যার খবর পাওয়া যায়নি।

তীর্থযাত্রীদের সেবা প্রদানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন: "এই প্রতিষ্ঠানগুলি আরবাইন তীর্থযাত্রীদের সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে এবং জনগণ, সরকার, জনসাধারণ এবং জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলির উৎসাহী উপস্থিতি এই যাত্রাকে একটি বিশেষ আবেগ এবং ভালোবাসা দিয়েছে। কখনও কখনও মানুষ চায় যে তারা হয় অন্যদের মতো এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে অথবা মিছিলের পাশাপাশি সেবা প্রদান করতে পারে।"

