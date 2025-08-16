তুর্কি আল-ফয়সাল: সৌদি আরব নেতানিয়াহুর মতো একজন যুদ্ধাপরাধীর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে না

আহলুলবায়ত (আ.) নিউজ এজেন্সি - এবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, সৌদি আরবের সাবেক গোয়েন্দা প্রধান প্রিন্স তুর্কি আল-ফয়সাল জায়নবাদী শাসক বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে তার দেশ একজন যুদ্ধাপরাধীর সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না যিনি গণ-হত্যায় আসক্ত।
সিএনএন-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকারের সময় তাকে জায়নবাদী শাসনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তুর্কি আল-ফয়সাল উত্তর দিয়েছিলেন: "কেউ কীভাবে আশা করতে পারে যে সৌদি আরব এই ধরনের একজন অপরাধী বা গণহত্যার উন্মাদ ব্যক্তির সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করবে।"
প্রিন্স তুর্কি আল-ফয়সাল আরও বলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সৌদি আরবের পক্ষে জায়নবাদী শাসনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কোনো উপায় নেই। তিনি মনে করিয়ে দেন: "আরব শান্তি পরিকল্পনা সৌদি আরবই প্রস্তাব করেছিল। সেই পরিকল্পনা এখনও টেবিলে রয়েছে।"
তিনি এই অঞ্চলে শান্তির জন্য সৌদি আরবের অতীতের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে স্বাভাবিকীকরণ শান্তির আগে ঘটতে পারে না: "শান্তির জন্য সৌদি আরবের প্রচেষ্টার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। স্বাভাবিকীকরণ তার আগে ঘটবে না। আরব শান্তি উদ্যোগটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে তৈরি। আন্তর্জাতিক আইনকে এই বিষয়ে প্রাধান্য দিতে হবে - কেবল তা পরিত্যাগ করা যাবে না এবং জনাব নেতানিয়াহুর মতো একজন হত্যাকারী মানসিক রোগীর জন্য রাজনৈতিক মূল্য পরিশোধ করা যাবে না।"
সাবেক এই সৌদি কর্মকর্তা গত মাসে নিউইয়র্কে দুই-রাষ্ট্র সমাধান বিষয়ক সম্মেলনে সৌদি আরব এবং ফ্রান্সের দ্বারা উপস্থাপিত একটি পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন।
এই পরিকল্পনায় গাজায় একটি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলা হয়েছে যাতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ সমস্ত সরকারি পরিষেবা প্রদান করতে পারে, বেসামরিক জীবন ফিরিয়ে আনতে পারে, পুনর্গঠন করতে পারে এবং মানুষকে ভবিষ্যতের জন্য আশা দিতে পারে।
তিনি বলেন: "আমি আগেই বলেছি, সৌদি আরব, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশ সম্প্রতি গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং ইসরায়েল ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে শত্রুতা শেষ করার জন্য পদক্ষেপ নিতে একটি পরিকল্পনা টেবিলে রেখেছে।"
"বৃহত্তর ইসরায়েল" সম্পর্কিত নেতানিয়াহুর সাম্প্রতিক মন্তব্য সম্পর্কে প্রিন্স তুর্কি বলেন: "জনাব নেতানিয়াহু এখন ইসরায়েলের এক ধরনের বাইবেলীয় চিত্র সম্পর্কে কথা বলছেন। তিনি তা গোপন করেন না। তিনি এমনকি মানচিত্রেও তা দেখান। এর মানে হলো নীল নদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত একটি ভূখণ্ড, যা তিনি অনুসরণ করতে চান।"
