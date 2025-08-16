ইরাকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী: আরবাইন তীর্থযাত্রার নিরাপত্তা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা AhlulBayt (আ.) - ABNA-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইরাকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদেল আমির আল-শামারি ঘোষণা করেছেন যে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আরবাইন তীর্থযাত্রার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা এবং পরিষেবা পরিকল্পনা এই বছর সম্পূর্ণ সাফল্যের দিকে এগোচ্ছে।
আল-শামারি একটি সংবাদ সম্মেলনে জোর দিয়ে বলেন যে এই পরিকল্পনা, যা ইরাকের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য নিরাপত্তা বিঘ্ন ঘটায়নি, যা এটির বাস্তবায়নে নিয়োজিত বাহিনীর উচ্চ প্রস্তুতি এবং পেশাদার শৃঙ্খলা প্রমাণ করে।
তিনি আরও বলেন: "ইরাক আবারও বিশ্বের বৃহত্তম মানব সমাবেশ পরিচালনার তার ক্ষমতা প্রমাণ করেছে, এবং এখন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ইরাকি ছাড়াও ৪ মিলিয়নেরও বেশি আরব এবং বিদেশী তীর্থযাত্রী দেশে প্রবেশ করেছেন।"
ইরাকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৫২,৭৭৮ জন কর্মকর্তা, সৈন্য এবং কর্মচারী অংশ নিয়েছিলেন, ৯৩টি অক্ষ নিশ্চিত করা হয়েছিল, ১১০টি পরিদর্শন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল এবং ৬৯টি নিরাপত্তা তথ্য অনুসরণ ও নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল।
আল-শামারি ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানীর সাথে যোগাযোগ করে ঘোষণা করেন যে এই বছরের নিরাপত্তা পরিকল্পনা সফলভাবে তীর্থযাত্রা এবং তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সতর্কতা কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে দেয়নি।
তিনি আরও বলেন: "নমনীয়তা, বিশেষ করে ট্র্যাফিক সেক্টরে, এই বছরের পরিকল্পনার একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল; যাতে কোনো রাস্তা অবরোধ করা হয়নি এবং আন্তর্জাতিক সড়কগুলোতে রাডার স্থাপন করা হয়েছে। মানব সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে এই পদক্ষেপগুলোর ফলে সড়ক দুর্ঘটনা ২৬%, হতাহত ৫৫% এবং আহত ৩৬% কমেছে।"
ইরাকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সীমান্ত ক্রসিংগুলোতে তীব্র চাপ থাকা সত্ত্বেও হুসাইনি আরবাইন তীর্থযাত্রীদের প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া সফলভাবে আয়োজনের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রীর আগমন সত্ত্বেও, প্রত্যাবর্তন নিরাপদে সম্পন্ন হয়েছে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে নিরাপত্তা পরিকল্পনা সশস্ত্র প্রদর্শন এবং শহরগুলোকে সামরিকীকরণ করা থেকে বিরত থেকেছে এবং কারবালার কেন্দ্রস্থল একটি অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে, যা ইরাকের নিরাপত্তা স্থিতিশীলতার চিত্রটিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
আল-শামারি বলেন যে বাহিনীর ক্লান্তি রোধ করতে, মিশনগুলোকে তিনটি শিফটে ভাগ করা হয়েছিল এবং প্রতিটি নিরাপত্তা ইউনিট পর্যাপ্ত বিশ্রামের সময় পেয়েছে।
তিনি আরও বলেন: "মিডিয়া ক্ষেত্রেও, ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি শান্ত এবং ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে তীর্থযাত্রার পরিবেশ বিঘ্নিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছে এবং একটি সুনির্দিষ্ট মিডিয়া পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে পেশাদারভাবে গুজব পরিচালনা ও নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছে।"
তিনি পরিশেষে উল্লেখ করেন যে কারবালা শহরে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ছিল খুব বেশি এবং মোকেব (তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামের স্থান) গুলো নাজাফ এবং বাবিল প্রদেশে একত্রিত করা হয়েছিল।
Your Comment