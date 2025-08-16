  1. Home
সিরিয়ার উপকূলে ভয়াবহ আগুন / জুলানির শাসনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত অবহেলার অভিযোগ

১৬ আগস্ট ২০২৫ - ১০:২১
News ID: 1717145
Source: ABNA
সিরিয়ার উপকূলে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড পঞ্চম দিনের মতো অব্যাহত রয়েছে এবং বারবার হেলিকপ্টার পাঠানোর অনুরোধ সত্ত্বেও, আগুন নেভানোর কাজ ধীর গতিতে চলছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা AhlulBayt (আ.) - এবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, সিরিয়ার উপকূলীয় পাহাড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড টানা পঞ্চম দিনের মতো চলছে এবং এই আগুন হামা প্রদেশের পশ্চিমের আল-গাব সমভূমি থেকে লাতাকিয়া প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কঠিন ভূখণ্ড এবং অমসৃণতা দমকল দল এবং উদ্ধার সরঞ্জামকে অগ্নিকাণ্ডের স্থানে পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে এবং হেলিকপ্টার হস্তক্ষেপের জন্য বারবার অনুরোধ করা হয়েছে।

হামার পশ্চিমে, আগুন আজ সকালে শাতাহা শহরে পৌঁছেছে এবং একটি হেলিকপ্টার দুইবার এলাকার উপর দিয়ে পানির ব্যারেল ফেলে তারপর স্থান ত্যাগ করে। আগুন এখনও মানুষের বাড়ির কাছাকাছি আসছে, বিশেষ করে "সাকিয়া আল-নুহাইলা" অঞ্চলে, যা বাসিন্দাদের মধ্যে ভয় এবং আতঙ্কের ঢেউ সৃষ্টি করেছে।

সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস-এর প্রতিবেদন অনুসারে, লাতাকিয়ার উত্তরের কাসাব অঞ্চলে দমকল দলগুলোর অংশগ্রহণে আগুন নেভানোর কাজ চলছে, যখন হামার পশ্চিমাঞ্চলের বাসিন্দারা আগুন মোকাবেলা করার জন্য বেশিরভাগই নিজেদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করছেন এবং হেলিকপ্টার ও ভারী যন্ত্রপাতি সীমিত পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে। আল-হায়দারিয়া গ্রামের বাসিন্দারাও স্থানীয় প্রচেষ্টায় আগুন নিভিয়েছেন, যখন আনুষ্ঠানিক দলগুলোর উপস্থিতি কম ছিল এবং হেলিকপ্টারগুলোর উড্ডয়ন সংকটের বিস্তারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

আগুন আল-তাহর, আনাব, তারতুস, মাকামাত বানি হাশেম এবং আবু কুবেইসের বনভূমি সহ অন্যান্য বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং একটি বিপর্যয়কর দৃশ্য তৈরি করেছে। ঘন ধোঁয়া এলাকার আকাশ ঢেকে রেখেছে এবং বাসিন্দাদের শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে এবং তারা তাদের জীবন ও সম্পত্তি নিয়ে চরম উদ্বেগে রয়েছেন।

শিখাগুলো বন এবং কৃষি জমির বিশাল এলাকা পুড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের বাড়িঘর ঝুঁকিতে থাকা কয়েক ডজন পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করেছে। আনাব গ্রাম, যা পূর্বে একটি পর্যটন কেন্দ্র ছিল, এখন ছাইয়ের দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন যে প্রথম কয়েক ঘন্টা দমকল দলগুলো উপস্থিত ছিল না এবং এর ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

কিছু বাসিন্দা জুলানি সরকারকে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন নেভানোর কাজে অবহেলা করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন এবং বিশ্বাস করেন যে বাশার আসাদের শাসনের বেঁচে থাকা সমর্থকরা যে দুর্গম এলাকাগুলোকে আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করে বলে মনে করা হয়, সেখানে আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটি করা হয়েছে।

