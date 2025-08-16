দক্ষিণ লেবাননে জায়নবাদী শাসনের বিমান হামলা / তেল আবিবের হিজবুল্লাহর সুড়ঙ্গ ধ্বংসের দাবি

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা AhlulBayt (আ.) - এবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর যুদ্ধবিমানগুলো বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ লেবাননের হাসবাইয়া এবং জেজ্জিন শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত কয়েকটি এলাকায় হামলা চালিয়েছে। এই হামলাগুলো নতুন করে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের ধারাবাহিকতায় ঘটেছে, যা ২০২৪ সালের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে যে এই অভিযান হিজবুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত ভূগর্ভস্থ পথগুলো ধ্বংস করার জন্য করা হয়েছে।
লেবাননের সরকারি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি বিমান হামলাগুলো নাবতিয়া প্রদেশের "হাসবাইয়া" শহরের উপকণ্ঠে "ওয়াদি বারগাজ" অঞ্চল এবং দক্ষিণ লেবানন প্রদেশের "জেজ্জিন" শহরের উপকণ্ঠে "জুরাত খাদার আল-কাতরানি" অঞ্চলকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। এখন পর্যন্ত এই হামলাগুলোতে কোনো মানবিক হতাহতের খবর প্রকাশিত হয়নি।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী একটি বিবৃতিতে দাবি করেছে যে তারা দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি ভূগর্ভস্থ পথকে লক্ষ্যবস্তু করেছে এবং দাবি করেছে যে এই অবকাঠামো ইসরায়েল এবং লেবাননের মধ্যে চুক্তির লঙ্ঘন। তবে, তারা এই পথগুলোর সঠিক অবস্থান বা প্রকৃতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য দেয়নি।
এর আগে বৃহস্পতিবার, লেবাননের সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে যে একটি ইসরায়েলি ড্রোন নাবতিয়া প্রদেশের বিনত জাবিল জেলার "আইতারুন" শহরে একটি মোটরসাইকেলে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে হামলা চালিয়েছে, যার ফলে একজন স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন।
লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই হামলায় দুজনের আহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে এবং যোগ করেছে যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইসরায়েলি ড্রোনগুলো "আইনাতা" এবং "আইতারুন" শহরগুলোর উপর ক্রমাগত এবং নিচু উচ্চতায় বৃত্তাকারভাবে উড়ছিল।
এই ঘটনাগুলো ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ "আইয়াল জামির" দক্ষিণ লেবানন পরিদর্শনের একদিন পর ঘটেছে। এই পরিদর্শনটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি "আলী লারিজানি"-এর বৈরুতে সরকারি সফরের সাথে একই সময়ে ঘটেছিল।
জামির বুধবার স্বীকার করেছেন যে ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী লেবাননে ৬০০টি বিমান হামলা চালিয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে ইসরায়েল পিছু হটবে না।
ইসরায়েল ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর লেবাননের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করে, যা ২০২৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর একটি ব্যাপক যুদ্ধে পরিণত হয়। এই সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ৪,০০০-এরও বেশি শহীদ এবং প্রায় ১৭,০০০ জন আহত হয়েছেন।
হিজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর কার্যকর হয়েছিল, কিন্তু তেল আবিব এটিকে ৩,০০০ বারেরও বেশি লঙ্ঘন করেছে, যার ফলে ২৮১ জন শহীদ এবং ৫৯৩ জন আহত হয়েছেন।
যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দক্ষিণ লেবানন থেকে আংশিকভাবে সরে গেছে, কিন্তু এখনও পাঁচটি পাহাড় দখল করে রেখেছে যা তারা সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় দখল করেছিল।
Your Comment