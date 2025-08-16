লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব: আমরা প্রতিরোধের অস্ত্র হস্তান্তর করব না / আমরা একটি কারবালার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা AhlulBayt (আ.) - এবনা-এর প্রতিবেদন অনুসারে, লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাঈম কাসেম, প্রতিরোধের নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্তকে এগিয়ে নিয়ে ইসরায়েলি প্রকল্পের সেবা করার জন্য দেশটির সরকারকে অভিযুক্ত করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি কারবালার যুদ্ধ শুরু করার অঙ্গীকার করেছেন।
তিনি আজ, শুক্রবার, লেবাননে হুসাইনি আরবাইনের স্মরণ অনুষ্ঠানে বলেন যে যদি দেশটির সরকার হিজবুল্লাহর সাথে লড়াই করার চেষ্টা করে, তবে লেবাননে আর কোনো জীবন থাকবে না।
হিজবুল্লাহর মহাসচিব লেবাননের সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আগ্রাসনের সময়ে প্রতিরোধ এবং লেবাননকে তাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করার, প্রতিরোধ বাহিনীর যোদ্ধাদের হত্যা সহজ করা, তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করা এবং আমেরিকান-ইসরায়েলি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
শেখ নাঈম কাসেম আরও বলেন যে লেবাননের সরকারের সিদ্ধান্তটি বিপজ্জনক এবং দেশকে একটি বড় সংকটের মুখে ফেলবে এবং এটি পারস্পরিক সহাবস্থানের চুক্তির পরিপন্থী।
তিনি প্রতিরোধের অস্ত্র হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে লেবাননের হিজবুল্লাহ এই "ইসরায়েলি-আমেরিকান প্রকল্পের" বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি কারবালার যুদ্ধ চালাবে।
শেখ নাঈম কাসেম জোর দিয়ে বলেন: "লেবাননে কোনো সার্বভৌমত্ব নেই যদি না এটি এমন প্রতিরোধের সাথে থাকে যা লেবাননের সার্বভৌমত্বের পছন্দকে মুক্ত করেছে।"
হিজবুল্লাহর মহাসচিব লেবাননে যেকোনো অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণ এবং যেকোনো ধ্বংসের জন্য লেবাননের সরকারকে সম্পূর্ণ দায়ী বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেন: "যদি আপনারা অন্য দিকে দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে লড়াই এবং আমাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেন তবে লেবাননের কোনো জীবন থাকবে না; লেবানন কেবল তার সকল উপাদান নিয়েই নির্মিত হবে।"
তিনি বলেন যে হিজবুল্লাহ অস্ত্র হস্তান্তরের বিরুদ্ধে যেকোনো প্রতিবাদ স্থগিত করেছে, কারণ সরকারের সাথে আলোচনার এখনো সুযোগ রয়েছে, এবং যোগ করেন যে রাস্তার প্রতিবাদ লেবাননের আমেরিকান দূতাবাস পর্যন্ত চলতে পারে।
এই বছরের ৭ আগস্ট লেবাননের মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে হিজবুল্লাহর অস্ত্র সহ সমস্ত অস্ত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং সেনাবাহিনীকে এই মাসের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে এবং ২০২৫ সালের শেষ হওয়ার আগে তা কার্যকর করতে নির্দেশ দেয়।
