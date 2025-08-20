জেরুসালেমে ফরাসি কনস্যুলেট বন্ধ করলে চরম ব্যবস্থা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গতকাল ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এমন হুমকি দিয়েছেন বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল।
গত জুলাইয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ ঘোষণা দেন যে আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বৈঠকে পরাশক্তি ফ্রান্স স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে। সেসময় আরও কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে পারে।
মাখোঁর ওই ঘোষণা দেওয়ার পর ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিয়ন সা'আর জেরুসালেমে ফরাসি কনস্যুলেট বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন—এমন সংবাদ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই হুমকি দিলেন।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এক বার্তায় জানিয়েছে যে তারা এখনো এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠি পায়নি। তবে বার্তায় ইসরায়েলি সরকার এ ধরনের ব্যবস্থা যেন না নেয় সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।
বার্তায় বলা হয়, 'এ বিষয়ে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের কোনো নোটিশ আমরা এখনো পাইনি। যদি এমনটি হয় তাহলে দুই দেশের সম্পর্কে মারাত্মক ক্ষতি হবে।'
ফ্রান্সের পর যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনার করা জানায়।
