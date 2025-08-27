  1. Home
ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করেনি ব্রাজিল

২৭ আগস্ট ২০২৫ - ০৫:৫৪
News ID: 1720857
ব্রাজিল ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গালি দাগানকে গ্রহণ করেনি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের দাবি, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা পর ব্রাজিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে 'শত্রুতামূলক' আচরণ করছে। গত বছর লুলা দা সিলভা ক্ষমতায় আসার পর সেই শত্রুতা আরও বেড়েছে।

লুলা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যার অভিযোগ আনার পর তেল আবিব তাকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে। তবে ব্রাজিলের অনেকের সঙ্গে ইসরায়েল 'ভালো সম্পর্ক' বজায় রেখে চলছে বলেও ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় দাবি করা হয়।

এ বিষয়ে ব্রাজিল থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি উল্লেখ করে প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, গত বছর ইসরায়েল থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূত ফিরিয়ে নেওয়ার পর ব্রাজিল নতুন রাষ্ট্রদূত পাঠায়নি।

এর আগে, ২০১৫ সালেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। তখন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত দানি দায়নকে ব্রাজিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তেল আবিব নতুন রাষ্ট্রদূতের নাম পাঠিয়েছিল।

