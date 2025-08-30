  1. Home
কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট: পশুরাও এমন কাজ করেনা

৩০ আগস্ট ২০২৫ - ১৭:৪২
গাজা উপত্যকায় চলমান মানবিক বিপর্যয় মেনে নেওয়া মানেই অমানবিক হওয়া।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্থানীয় সময় শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘যে এই গণহত্যা মেনে নেয়, সে অমানব। এমনকি পশুরাও এমন কাজ করেনা।’

গাজার জন্য পাঠানো মানবিক সহায়তার ট্রাকের দিকে ছুটে যাওয়া ফিলিস্তিনিদের ভিডিও শেয়ার করে তিনি আরও বলেন, ‘এরা কেবল গণহত্যার সহযোগী নয়, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একেকজন আত্মিকভাবে মৃত মানুষ।’

গত ৩ মে কলম্বিয়া ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। এর কারণ হিসেবে দেশটি জানায়, গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের অব্যাহত সামরিক অভিযান।

জাতিসংঘের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় প্রায় ৬৩ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে উপত্যকাটি, যেখানে এখন দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি প্রকট।

গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। একইসঙ্গে ইসরায়েল এখন আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলার মুখোমুখি।

