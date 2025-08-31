গাজার দিকে যাচ্ছে ১০০ জাহাজের বহর

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা উপত্যকার মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি বিশাল নৌবহর সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু করেছে।
এই ফ্লোটিলাটিকে বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র মিশন হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে, যেখানে অন্তত ৪৪টি দেশের প্রতিনিধি এবং ১০০টির মতো জাহাজ একত্রিত হবে।
নৌবহরের প্রথম অংশটি ৩১ আগস্ট স্পেনের একটি বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছে এবং ৪ সেপ্টেম্বর তিউনিসিয়ায় দ্বিতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবে। এই বহরে চিকিৎসক, মানবিক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী এবং জরুরি সাহায্য সামগ্রী বহনকারী ডজনখানেক ছোট জাহাজ রয়েছে।
এই বিশাল মিশনে ছয়টি মহাদেশের বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ।
অংশগ্রহণকারীরা কোনো সরকার বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত নন। তারা গাজার নিপীড়িত মানুষের জন্য নিজেদের উদ্যোগে এই মিশন হাতে নিয়েছেন।
নৌবহরটি চারটি প্রধান কোয়ালিশন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যেগুলো পূর্বেও গাজার জন্য সমুদ্র এবং স্থল অভিযানে অংশ নিয়েছে:
- গ্লোবাল মুভমেন্ট টু গাজা (জিএমটিজি)
- ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন (এফএফসি)
- মাগরিব সুমুদ ফ্লোটিলা
- সুমুদ নুসানতারা
এই চারটি কোয়ালিশন মিলে ইতিহাসের বৃহত্তম সমন্বিত বেসামরিক ফ্লোটিলা গঠন করেছে। সুইডিশ পরিবেশকর্মী গ্রেটা থানবার্গসহ অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই স্টিয়ারিং কমিটিতে রয়েছেন।
২০০৭ সাল থেকে ইসরায়েল গাজার আকাশ এবং জলসীমা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, যা পণ্য ও মানুষের চলাচলকে সীমিত করে দিয়েছে। স্থল ও আকাশপথ নিরাপদ না থাকায় এই নৌবহরটি সমুদ্রপথে খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য জরুরি সামগ্রী নিয়ে গাজার অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করছে। এটি একই সঙ্গে একটি শক্তিশালী বার্তা দিচ্ছে যে, গাজার উপর থেকে অবরোধ অবিলম্বে তুলে নিতে হবে।
