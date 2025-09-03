  1. Home
  2. সেবা
  3. সম্মেলন বিষয়ক সংবাদ

কূটনীতির নতুন নিদর্শন সৃষ্টি করলো ইরান

৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৯:৪৭
News ID: 1723263
কূটনীতির নতুন নিদর্শন সৃষ্টি করলো ইরান

ইরানের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে পেজেশকিয়ানের অংশগ্রহণ এবং চীন সফরে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ইরানের জন্য সক্রিয় কূটনীতির এক নতুন নিদর্শন ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ‘এক্স’-এ দেওয়া বার্তায় ইরানের আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, “ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ানের চীনে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সম্মেলনে অংশগ্রহণ আমাদের দেশের জন্য এক সক্রিয় কূটনীতির নিদর্শন।” 

ঘারিবাবাদি উল্লেখ করেন, প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের এই ঐতিহাসিক চীন সফর এসসিও-র ২৫তম রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন, এসসিও প্লাস বৈঠক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একটি বড় ধরনের সামরিক কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের জন্য ছিল।

তিনি বলেন, সাংহাই এবং এসসিও প্লাস উভয় বৈঠকে পৃথক দুটি ভাষণে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান সংস্থাটিকে আরও সক্রিয় ও কার্যকর করার জন্য কিছু প্রস্তাবনা পেশ করেন।

অন্যদিকে, চীন, রাশিয়া, তুরস্ক, তাজিকিস্তান, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং জাতিসংঘের মহাসচিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে এসব দেশ এবং জাতিসংঘের সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হয় এবং সহযোগিতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে ঘারিবাবাদি জানান।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha