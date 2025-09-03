কূটনীতির নতুন নিদর্শন সৃষ্টি করলো ইরান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ‘এক্স’-এ দেওয়া বার্তায় ইরানের আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, “ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ানের চীনে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সম্মেলনে অংশগ্রহণ আমাদের দেশের জন্য এক সক্রিয় কূটনীতির নিদর্শন।”
ঘারিবাবাদি উল্লেখ করেন, প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের এই ঐতিহাসিক চীন সফর এসসিও-র ২৫তম রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন, এসসিও প্লাস বৈঠক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একটি বড় ধরনের সামরিক কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের জন্য ছিল।
তিনি বলেন, সাংহাই এবং এসসিও প্লাস উভয় বৈঠকে পৃথক দুটি ভাষণে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান সংস্থাটিকে আরও সক্রিয় ও কার্যকর করার জন্য কিছু প্রস্তাবনা পেশ করেন।
অন্যদিকে, চীন, রাশিয়া, তুরস্ক, তাজিকিস্তান, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং জাতিসংঘের মহাসচিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে এসব দেশ এবং জাতিসংঘের সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হয় এবং সহযোগিতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে ঘারিবাবাদি জানান।
