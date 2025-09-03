সুদানে ভূমিধসে মিশে গেছে একটি গ্রাম

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আফ্রিকার দেশ সুদানের পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিধসে একটি সম্পূর্ণ গ্রাম মাটির নিচে চাপা পড়ে গেছে। এতে অন্তত ১ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে। অবস্থা এতটাই ভয়াবহ যে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী, পুরো গ্রামের মধ্যে কেবল একজনই জীবিত আছেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)–এর এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্রামটির অবস্থান সুদানের মারা মাউন্টেইনস এলাকায়। দারফুর অঞ্চলে অবস্থিত এলাকাটির নিয়ন্ত্রণকারী এই আন্দোলনটি (দলটি) জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর কাছে নিহতদের মৃতদেহ উদ্ধারে সহায়তা করার জন্য আবেদন করেছে।
আবদেলওয়াহিদ মোহাম্মদ নুরের নেতৃত্বাধীন দলটি এক বিবৃতিতে জানায়, কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিপাতের পর ৩১ আগস্ট ভূমিধস হয়।
দলটি আরও জানিয়েছে, গ্রামটি এখন পুরোপুরি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।
এদিকে সুদানের উত্তর দারফুর রাজ্যে দেশটির সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আএসএফ) মধ্যে সংঘাত চলছে। সেখান থেকে পালিয়ে অনেক বাসিন্দা মারা মাউন্টেইনস এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এই এলাকায় খাদ্য ও ওষুধের ঘাটতি রয়েছে।
উল্লেখ্য, গত দুই বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে সুদানে। এতে দেশটির অর্ধেকেরও বেশি মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে রয়েছে। গৃহহীন হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। উত্তর দারফুরের রাজধানী আল-ফাশিরও নিয়মিত হামলার মুখে পড়ছে।
