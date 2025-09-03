ইসলামি উলামাদের ঐতিহাসিক আহ্বান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইস্তাম্বুলের ঐতিহাসিক আয়া সোফিয়া মসজিদে সমাপ্ত হলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন “ইসলামি ও মানবিক দায়িত্ব; গাজা”। এতে ৫০টি দেশের ১৫০ জন বিশিষ্ট ইসলামি আলেম অংশ নেন।
সম্মেলন শেষে জারি করা ঘোষণায় গাজায় চলমান গণহত্যা ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে একটি সর্বজনীন ইসলামি-মানবিক ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।
সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল ইস্তাম্বুলের আইয়ুব সুলতান মসজিদে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। তিনি বলেন, “গাজার বিরুদ্ধে ইসরাইলি দখলদারদের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকলেও বিশ্বের কিছু সরকার যেন তাদের হাতে বন্দি হয়ে পড়েছে। তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হত্যাকারীদের সহায়তা করছে। অল্পসংখ্যক একদল বিদ্রোহী ও বিপথগামী শক্তি সমগ্র বিশ্বকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, “গাজা মুসলমানদের জন্য বিশ্বাস ও ঈমানের ইস্যু। নির্যাতনের সামনে নির্লিপ্ত থাকা মানে হলো দখলদারদের সহযোগিতা করা, যা শরিয়ত অনুযায়ী হারাম। তাই প্রত্যেককে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের সবার কর্তব্য হলো ইসরাইলি দখলদারদের পণ্য ও স্বার্থ বর্জন করা।”
সম্মেলনের শেষাংশে বলা হয়: “গাজায় গণহত্যা বন্ধ, নিরীহ মানুষের জীবন রক্ষা এবং দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবানে এই ঐতিহাসিক সম্মেলন। মুসলিম সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সমর্থকদের চাপে রাখতে হবে যাতে যুদ্ধ বন্ধ হয়। এই সম্মেলন মুসলিম উম্মাহর স্মৃতিতে ঐক্যের আহ্বান হিসেবে অম্লান থাকবে।”
