ওয়ার্ল্ড সার্ভিস: শহীদ সাংবাদিকদের রক্ত ​​যেকোনো গণমাধ্যমের চেয়ে উচ্চকণ্ঠ হবে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় আল-আলম নেটওয়ার্কের ক্যামেরাম্যান "রিসমি জিহাদ সালেম" এর শাহাদাতের পর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রেডিও ও টেলিভিশনের ওয়ার্ল্ড সার্ভিস অফিস (আজ) বুধবার একটি বিবৃতি জারি করেছে। পার্সটুডে ওই বিবৃতিটি হুবহু তুলে ধরেছে:
পরম করুণাময় আল্লাহর নামে
আমরা গভীর দুঃখের সাথে আল-আলম নেটওয়ার্কের সাহসী ক্যামেরাম্যান রিসমি জিহাদ সালেমের শাহাদাতের সংবাদ পেয়েছি, যিনি ইহুদিবাদী সরকারের হাতে গাজার নির্যাতিত জনগণের বিরুদ্ধে সত্য প্রকাশ এবং অপরাধ রেকর্ড করার মিশন থেকে ফিরে আসার সময় শহীদ হয়েছিলেন।
এই নিবেদিতপ্রাণ ক্যামেরাম্যানের শাহাদাত আবারও এমন এক শাসকগোষ্ঠীর আসল চেহারা উন্মোচিত করলো যা কেবল নারী ও শিশুদের হত্যা করতে দ্বিধা করে না বরং সত্য প্রকাশের কণ্ঠস্বর এবং গুলি দিয়ে তার অপরাধ রেকর্ড করার কণ্ঠস্বরকেও স্তব্ধ করে দেয়।
এই অমানবিক ও অপরাধমূলক কাজ ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর কালো রেকর্ডে নিন্দার মাত্রা দ্বিগুণ যোগ করেছে।
বিশ্বাসযোগ্য আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন অনুসারে, গাজা যুদ্ধের সময় কমপক্ষে ২৪৭ জন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক এবং মিডিয়াকর্মী শহীদ হয়েছেন এবং শহীদ জিহাদ সালেমও এই গর্বিত কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত হলেন।
এই তিক্ত পরিসংখ্যান প্রমাণ করে ইহুদিবাদী ইসরাইল নিয়মিতভাবে সাংবাদিক এবং মিডিয়া কর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করে, যাতে সত্য গোপন থাকে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে সাংবাদিকদের রক্ত যে-কোনো গণমাধ্যমের চেয়ে উচ্চকিত থাকবে।
ক্যামেরাম্যান এবং সংবাদ সমন্বয়কারী অফিসিয়াল শহীদ জিহাদ সালেম আট বছর আগে আল-আলম নেটওয়ার্কের সাথে তার সহযোগিতা শুরু করেছিলেন। রিপোর্টিং থেকে ফেরার সময় ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ইহুদিবাদী ইসরাইলের এক নৃশংস হামলায় তিনি শহীদ হন।
যুদ্ধের শুরু থেকেই এই প্রিয় শহীদ সর্বদা নেটওয়ার্কের সাংবাদিকদের সাথে সরাসরি সম্প্রচার এবং মিডিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রিপোর্টিংয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি একজন পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
অফিসিয়াল শহীদ জিহাদ সালেমের সাহস এবং দৃঢ়তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই; তিনি তার ক্যামেরা দিয়ে একটি দুর্গ তৈরি করেছিলেন এবং তার ছবি দিয়ে সত্য বর্ণনা করেছিলেন। তার স্মৃতি এবং নাম সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রেমী এবং স্বাধীন সাংবাদিকদের স্মৃতিতে চিরকাল বেঁচে থাকবে।
ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থার বিশ্ব কার্যক্রম এই মহান শহীদ, আল-আলম নেটওয়ার্কে তার সহকর্মী এবং সম্প্রচার সংস্থার পরিবারের প্রতি আন্তরিক শোকও সমবেদনরা প্রকাশ করেছে।
বলা হয়েছে যে গাজায় শহীদ সাংবাদিকদের রক্ত কখনই নষ্ট হবে না এবং তারা যে সত্যটি বর্ণনা করেছেন তা মানবতার সচেতন বিবেকে চিরকালের জন্য থাকবে।
