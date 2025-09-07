নাইজেরিয়ায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় নিহত ৬৩

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের আশ্রয় শিবিরগুলো বন্ধ করে নিজেদের গ্রামে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। তবে সর্বশেষ হামলাটি সেই উদ্যোগকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।
বাবাগানা জুলুম সাংবাদিকদের বলেন, ‘এটা খুবই দুঃখজনক। এই সম্প্রদায়কে কয়েক মাস আগে পুনর্বাসন করা হয়েছিল এবং তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছিল। এখন পর্যন্ত আমরা ৬৩ জনের নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছি। এর মধ্যে বেসামরিক নাগরিক ও সেনাবাহিনীর সদস্য উভয়ই রয়েছেন।’
২০১৩-১৫ সালে উগ্রবাদী গোষ্ঠী বোকো হারামের বিদ্রোহের পর সশস্ত্র গোষ্ঠীর সহিংসতা কিছুটা কমেছে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামিক স্টেট ওয়েস্ট আফ্রিকান প্রভিন্সসহ (আইএসডব্লিউএপি) বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী উত্তর-পূর্বের গ্রামীণ এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।
গর্ভনর আরো জানান, নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনীর সংখ্যাগত শক্তি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। এই অঞ্চলে নিরাপত্তা কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ফরেস্ট গার্ডস নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত বাহিনী গঠন করা হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাত সাড়ে ৮টার দিকে হামলা শুরু হয়। সে সময় কয়েক ডজন সশস্ত্র ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি চালান এবং বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেন।
