পাঁচটি বিষয়ে পাঁচ নেতার মন্তব্য; ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল অবৈধ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত এবং মস্কোতে নিযুক্ত জার্মান চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্সের সাথে এক বৈঠকে, ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের জন্য এই তিনটি ইউরোপীয় দেশের প্রচেষ্টাকে অবৈধ বলে উল্লেখ করেছেন। এই বৈঠকে, রিয়াবকভ ব্রিটেন, জার্মানি এবং ফ্রান্সের এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আইনি ভিত্তি নেই বলে জানিয়েছেন।
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ শান্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া: পর্তুগিজ প্রেসিডেন্ট
পর্তুগিজ প্রেসিডেন্ট মার্সেলো রেবেলো ডি সুসা ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার লিসবনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন যে এই পদক্ষেপের অর্থ শান্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া। পর্তুগিজ প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেন যে এই পদক্ষেপ "একটি ইঙ্গিত" নয় বরং দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনা রক্ষা করার একটি প্রচেষ্টা।
মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার প্রচেষ্টায় বাধা সফল হবে না: পেজেশকিয়ান
ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ ও বিভাজন তৈরির জন্য অশুভ শক্তির প্রচেষ্টা এবং এই অঞ্চলে, বিশেষ করে ইরান ও আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ফলপ্রসূ সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন: মুসলিম বিশ্বের নেতাদের এবং ইরান ও আজারবাইজানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা সম্প্রসারণের যে দৃঢ় সংকল্প এবং ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান, তাতে অশুভ শক্তির প্রচেষ্টা সফল হবে না।
গাজা যুদ্ধ ফিলিস্তিনের জনগণ এবং রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা: ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, ইহুদিবাদী ইসরায়েলকে বয়কটের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে গাজা যুদ্ধ হল ফিলিস্তিনের জনগণকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা এবং একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।
ইউক্রেনের যুদ্ধ অব্যাহত রাখার অন্যতম নেতা ব্রিটেন: পেসকভ
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এক বক্তৃতায় ব্রিটিশ সরকারকে ইউক্রেনের যুদ্ধ অব্যাহত রাখার কাতারে অন্যতম প্রধান দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি দেশটির বিরুদ্ধে ইউক্রেনে সংঘাত দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা এবং শান্তির পথে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ তোলেন।
Your Comment