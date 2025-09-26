  1. Home
মোদিকে কড়া জবাব ওয়াইসির।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০১:৫৯
ওয়াইসি-আপনার বাংলাদেশি বোন দিল্লিতে বসে আছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ভারতের বিহারে তথাকথিত 'অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের' উপস্থিতি নিয়ে ক্ষমতাসীনদের রাজনীতি দেশটিতে বেশ শোরগোল সৃষ্টি করেছে।

বিজেপির শীর্ষ নেতারা, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইদানিং বাঙালিদের লক্ষ্য করে 'অনুপ্রবেশকারী' শব্দ প্রয়োগ করছেন। এই ইস্যুটি এখন বিজেপি ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে বাগযুদ্ধে রূপ নিয়েছে।

গত সপ্তাহেও বিহারে এক নির্বাচনী সমাবেশে মোদি একই ইস্যুতে বিরোধীদের লক্ষ্য করে রাজ্যে 'অনুপ্রবেশকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা' করার অভিযোগ এনেছেন। তবে মোদির মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি।

বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ওয়াইসি বলেন, 'মোদিজি বলছেন, বিহারে বাংলাদেশি আছে। মোদিজি... বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই। কিন্তু আপনার বাংলাদেশ থেকে একজন বোন দিল্লিতে বসে আছে। তাকে বাংলাদেশে পাঠান। তাকে সীমাঞ্চলে নিয়ে আসুন, আমরা তাকে বাংলাদেশে ফেলে দেব।'

এনডিটিভি বলছে, তার এই মন্তব্য শেখ হাসিনার প্রতি এক 'গোপন কটাক্ষ', যিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দিল্লিতে বসবাস করছেন। প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করার পর ৫ আগস্ট তিনি ঢাকা থেকে পালিয়ে যান।

মোদি স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে এবং বিহারের নির্বাচনী প্রচারণায় 'অনুপ্রবেশকারী' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন। ১৫ সেপ্টেম্বর বিহারের পূর্ণিয়ায় এক সমাবেশে তিনি মন্তব্য করেন, 'অনুপ্রবেশ' দেশে 'জনসংখ্যাগত সংকট' তৈরি করেছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট অবৈধ অভিবাসীদের তাড়িয়ে দেবে।

