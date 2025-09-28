ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য থেকে রাষ্ট্রদূতদের ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে ইরান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):উদ্ভূত কূটনৈতিক পরিস্থিতি ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ‘আলোচনা ও পরামর্শের’ জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
প্রায় এক দশক পর এই প্রথমবারের মতো ইরানের ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল হলো। এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ইউরোপীয় তিন দেশ—যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি।
এর আগে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা ৬ মাস স্থগিতের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায় রাশিয়া ও চীন। তাতে তাদের আনা প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ার একদিন পর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের বিল পাস হয়। ১৫ সদস্যের জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া ও চীনের প্রস্তাব কেবল চারটি দেশের সমর্থন পেয়েছিল, ফলে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা পুনঃপ্রবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়।
উল্লেখ্য, এক মাস আগেই ইরানের ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি। তাদের অভিযোগ, ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কে যথেষ্ট স্বচ্ছতা দেখায়নি, বিশেষ করে জুন মাসের ১২ দিনের সংঘর্ষে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বোমাবর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় নেওয়া পদক্ষেপগুলো ছিল চুক্তির খেলাপ।
জানা গেছে, পুনর্বহাল হওয়া নিষেধাজ্ঞাগুলো রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টা থেকে কার্যকর হবে। এর আওতায় ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক, সামরিক, ব্যাংকিং ও শিপিং শিল্পে বৈশ্বিক সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যাবে। বাজারে এর প্রভাব পড়েছে; ইতোমধ্যে ইরানের মুদ্রা রিয়ালের দরপতন শুরু হয়েছে।
আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা (আইএইএ) শুক্রবার জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই ইরানের কিছু স্থানে পরিদর্শন কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে। তবে এটি স্পষ্ট করা হয়নি যে এই পরিদর্শনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বোমাবর্ষণের শিকার সাইটগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না।
নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের পর ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র এই চাপকে ব্যবহার করে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের ওপর আঘাত করতে চাচ্ছে।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে উদ্বেগ সমাধানের উদ্দেশ্য থাকলে আমরা সহজেই তা করতে পারতাম।’ তিনি পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, ইরান কখনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না।
তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করে আরও বলেন, তারা ইরানের সঙ্গে ইউরোপীয় দেশগুলোকে কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে।
Your Comment