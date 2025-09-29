  1. Home
যুক্তরাষ্ট্রে চার্চে বন্দুকধারীর হামলা।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০০:৪০
যুক্তরাষ্ট্রে চার্চে বন্দুকধারীর হামলা।

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের একটি মরমন চার্চে বন্দুকধারীর গুলিবর্ষণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কমপক্ষে চারজন নিহত ও আটজন আহত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিশিগানের ডেট্রয়েট শহর থেকে প্রায় ৯৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক এলাকায় যিশু খ্রিস্ট অব ল্যাটার-ডে সেইন্টস চার্চে এই হামলার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ খবর জানা গেছে।  

পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীর নাম টমাস জ্যাকব স্যানফোর্ড (৪০)। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে চার্চে আগুন লাগিয়ে দিলে মুহূর্তেই ভবনটি দাউদাউ করে জ্বলে উঠে এবং ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। টমাস জ্যাকব পাশের বার্টন শহরের বাসিন্দা এবং সাবেক মেরিন কর্পস সদস্য। হামলার উদ্দেশ্য এখনো পরিষ্কার নয়।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গুলিবর্ষণে দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। আটজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা পরে পুলিশ গির্জার পুড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ থেকে আরও দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করে।

গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক টাউনশিপ পুলিশ প্রধান উইলিয়াম রেনিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, কিছু মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। স্যানফোর্ড যখন গাড়ি নিয়ে গির্জায় ঢুকে পড়েন, তখন সেখানে কয়েক শ’ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ভবনটি এখনো পুরোপুরি তল্লাশি শেষ হয়নি, সেখানে আরও হতাহত থাকতে পারে।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর রেকর্ড থেকে জানা যায়, স্যানফোর্ড ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত একজন মার্কিন মেরিন ও ইরাক যুদ্ধের একজন অভিজ্ঞ সৈনিক ছিলেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলাকে ‘খ্রিস্টানদের ওপর আরেকটি লক্ষ্যভিত্তিক হামলা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এফবিআই এখন তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমাদের দেশে সহিংসতার এই মহামারী অবিলম্বে শেষ হওয়া উচিত!

