জার্মানির এক হাজারেরও বেশি মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টার একটি উন্মুক্ত মসজিদ দিবস পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জার্মান মুসলিম সমন্বয় কাউন্সিল (KRM) অনুসারে, আগ্রহীদের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানানোর জন্য প্রতি বছর ১,০০০ টিরও বেশি ইসলামিক কেন্দ্র এবং প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত মসজিদ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।
এই বছরের প্রতিপাদ্য হল "মানবতার জন্য একটি কম্পাস হিসেবে বিশ্বাস" এবং প্রতি বছর উন্মুক্ত মসজিদ দিবসে প্রায় ১০০,০০০ মানুষ জার্মান ইসলামিক কেন্দ্র এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।
উন্মুক্ত মসজিদ দিবসের অনুষ্ঠানটি জার্মানির প্রতিটি শহরে স্থানীয় এবং অনন্য উপায়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেয়, যার মধ্যে রয়েছে মসজিদের ইমাম এবং একজন পুরোহিতের মধ্যে কথোপকথন, মসজিদ ভ্রমণ, প্রদর্শনী এবং আগ্রহীদের জন্য শুক্রবারের নামাজে অংশগ্রহণের সুযোগ।
উদাহরণস্বরূপ, বার্লিন এবং হামবুর্গে, ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া জোরদার করার জন্য ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
