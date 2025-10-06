ইসরায়েলি অবরোধ ভেঙে গাজা অভিমুখে আরও ১১ জাহাজ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আন্তর্জাতিক সংস্থা ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন (এফএফসি) জানিয়েছে, এই বহরে প্রায় ১০০ জন মানবাধিকারকর্মী ও যাত্রী রয়েছেন। এই বহরের একটি জাহাজে আছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান আলোকচিত্রী ও অধিকারকর্মী শহিদুল আলম।
২০০৮ সাল থেকে ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন (এফএফসি) গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠানো এবং অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে একাধিক মিশন পরিচালনা করে আসছে।
এক বিবৃতিতে এফএফসি জানিয়েছে, এই নতুন বহরের যাত্রা শুরু হয়েছে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ইতালি থেকে। সেদিন ইতালীয় ও ফরাসি পতাকাবাহী দুটি জাহাজ ইতালির অটরান্টো বন্দর থেকে যাত্রা করে। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর 'কনসায়েন্স' নামে আরও একটি জাহাজ তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আশা করা হচ্ছে, 'থাউজন্ড ম্যাডলিনস টু গাজা' নামে আরও আটটি ছোট জাহাজের একটি বহর খুব শিগগিরই এই যাত্রায় শামিল হবে। এরপর মোট ১১টি জাহাজের বহর একসঙ্গে গাজা অভিমুখে যাত্রা করবে।
এই বহরের অন্যতম জাহাজ 'কনসায়েন্স'-এ আছেন বাংলাদেশ থেকে অংশ নেওয়া খ্যাতিমান আলোকচিত্রী ও অধিকারকর্মী শহিদুল আলম।
আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে ফেসবুকের একটি ভিডিও বার্তায় শহিদুল আলম নিশ্চিত করেছেন যে, কনসায়েন্স এই বহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় জাহাজ এবং তাদের সঙ্গে আরও আটটি ছোট নৌকা যোগ দেবে। তিনি জানান, তারা আজ ফিলিস্তিনি টাইম জোনে প্রবেশ করেছেন।
প্রায় ১৮ বছর ধরে অবরুদ্ধ গাজায় ২৪ লাখ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। গত প্রায় দুই বছর ধরে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় সামরিক আগ্রাসন চালানোর পাশাপাশি ভূমধ্যসাগর পাড়ের এই ছোট্ট ভূখণ্ডটির ওপর সর্বাত্মক অবরোধ আরোপ করেছে ইসরায়েল। এর ফলে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন গাজায় দেখা দিয়েছে তীব্র খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি।
এর আগেও মানবিক সহায়তা নিয়ে গাজামুখী জাহাজে বাধা দিয়েছে ইসরায়েল। গত মাসের শুরুর দিকে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নামে একটি নৌবহর গাজার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। কিন্তু ইসরায়েলি নৌবাহিনী সেই বহরের ৪৪টি জাহাজের পাশাপাশি ৫০০ জনেরও বেশি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। অতীতেও ইসরায়েল গাজামুখী জাহাজে হামলা চালিয়ে যাত্রী বহিষ্কার ও পণ্য জব্দ করেছে।
