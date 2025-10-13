  1. Home
১৩ অক্টোবর ২০২৫ - ১১:৪৪
ইসরায়েলকে উড়িয়ে দিল নরওয়ে।

নরওয়ের কাছে ধরাশায়ী হলো ইসরায়েল। এদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে ইসরায়েলের বিপক্ষে খেলতে নামে নরওয়ে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে রাতটা ছিলো যেনো পেনাল্টি মিসের। এক রাতেই পেনাল্টি মিস করেছেন চার তারকা ফুটবলার।

নরওয়ের হয়ে এক পেনাল্টি দুবার মারার সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেননি আর্লিং হলান্ড। পর্তুগালের জয়ের রাতে পেনাল্টিতে গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও। জর্জিয়ার বিপক্ষে স্পেন জিতলেও পেনাল্টি মিস করেছেন ফেরান তোরেস। একইভাবে ইতালির জয়ের রাতে পেনাল্টি মিস করেছেন মাতেও রেতেগুই।

ম্যাচের প্রথম গোলটি ইসরায়েল থেকে উপহার হিসেবেই পায় নরওয়ে। আলেকজান্ডার সোরলথের ক্রস থেকে ইসরায়েলি মিডফিল্ডার আনান খালাইলি নিজের জালেই বল জড়িয়ে দিলে এগিয়ে যায় নরওয়ে। ডান পায়ের নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ম্যাচের ২৭তম মিনিটে নিজের প্রথম গোল করেন হলান্ড। এরপর আরও এক আত্মঘাতী গোল করে বসে ইসরায়েল।

ম্যাচে ২৮ মিনিটে ইসরায়েল গোলরক্ষক পেরেতজের ক্লিয়ারেন্স সরাসরি ডিফেন্ডার ইদান নাখমিয়াসের গায়ে লেগে জালে ঢুকে যায়। তাতে ৩-০ গোলের লিড পেয়ে যান হলান্ডরা। ৫৮তম মিনিটে হেডে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন হলান্ড। এরপর ম্যাচের ৭২ মিনিটে আন্তোনিও নুসারের ক্রস থেকে ব্যাক পোস্টে হেড দিয়ে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন এই তারকা ফরোয়ার্ড।

ম্যানচেস্টার সিটির তারকা ফুটবলার আর্লিং হলান্ডের বিধ্বংসী হ্যাটট্রিক এবং রেকর্ড গড়ার দিনে ইসরায়েলকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার পথে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পার করল নরওয়ে।
 

তবে এদিন নেটিজেনদের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে নরওয়ের সমর্থকদের বাঁধভাঙা উল্লাসে। স্লোগানে স্লোগানে তারা নিজের দলকে উচ্ছ্বাসিত করার পাশাপাশি সমর্থন দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন ফিলিস্তিনিদের। যদিও এই ম্যাচের টিকিট থেকে প্রাপ্ত আয় ফিলিস্তিনের মানবিক খাতে অনুদানের ঘোষণা পূর্বেই দিয়েছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের এই দেশটি।

