ফিলিস্তিনের সমর্থনে অর্ধ মিলিয়ন লন্ডনবাসী মিছিল করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেইনের পরিচালক মিঃ বেন জামাল বলেন: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থাপিত পরিকল্পনাটি টেকসই এবং বাস্তব শান্তি সমাধান নয় বরং একটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা যা এই অপরাধের মূল কারণকে মোকাবেলা করে না।
তিনি আরও বলেন: গাজায় গণহত্যা এবং যুদ্ধের প্রকৃত অবসান এবং একটি টেকসই যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ এবং বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে।
বিক্ষোভকারীরা তাদের সাথে ফিলিস্তিনি পতাকা বহন করে এবং ইসরায়েলের কাছে সমস্ত অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার আহ্বান জানায়।
অবশ্যই, যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও, ইসরায়েলিরা গত ২৪ ঘন্টায় ১৭ জনকে হত্যা করেছে এবং ৭২ জনেরও বেশি আহত করেছে এবং তাদের সশস্ত্র বাহিনী এখনও এলাকায় উপস্থিত রয়েছে।
জাতিসংঘের স্বাধীন কমিশনও সেপ্টেম্বরে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল যে ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা করছে।
ইহুদিবাদী সরকার এটি পাওয়ার পর শুক্রবার ভোরে শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতিতে এখন পর্যন্ত গাজা শহর এবং খান ইউনিসে একটি কামান যুদ্ধবিরতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ইউনিসেফ গাজায় সমস্ত ক্রসিং অবিলম্বে খোলার আহ্বান জানিয়ে বলেছে: "ফিলিস্তিনি শিশুরা পর্যাপ্ত খাবার এবং পানির দীর্ঘস্থায়ী অভাবের কারণে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।"
গাজা শহর এবং এর উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলি বোমাবর্ষণ এবং হামলার ফলে ৭,০০,০০০ এরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
