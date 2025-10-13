গাজা ইস্যুতে বিশ্বব্যাপী মিছিলের প্রভাব।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় ইসরায়েল কর্তৃক গণহত্যা এবং এই রক্তপিপাসু সরকারের সীমাহীন অপরাধের কারণে সারা বিশ্ব থেকে মুক্ত মানুষ এবং মানবতা ও মানবিক মর্যাদার সমর্থকরা এই ইস্যুটির প্রতিবাদে উঠে দাঁড়িয়েছে।
মিডিয়াও সর্বদা এই অপরাধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের ক্ষোভ চিত্রিত করে এই বিষয়টিকে সমর্থন করেছে।
তীব্র দমন-পীড়ন, গ্রেপ্তার এবং কারাদণ্ডের পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনের সমর্থকদের কার্যকলাপের বৃদ্ধি কমেনি এবং এই বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে।
এই গণহত্যার প্রথম মাসগুলিতেও, বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার ইহুদি এই মিছিলগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ইহুদিবাদী শাসনের এই হত্যাকাণ্ড এবং অপরাধগুলিকে বিবেচনা করেছিল এবং ইহুদি ধর্মকে তাদের থেকে আলাদা করেছিল এবং বলেছিল যে তারা এই অপরাধের তীব্র বিরোধিতা করেছিল।
ইসরায়েল বিরোধী এবং মানবাধিকার বিরোধী শিক্ষার্থীরা ২০২৪ সালের বসন্তে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে একটি তাঁবু এবং প্রতিবাদ শিবির স্থাপন করেছিল, এটিকে তাদের কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিল, যা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরাও সমর্থন করেছিল।
দুর্ভাগ্যবশত, ট্রাম্প প্রশাসন এই ছাত্রদের ইহুদি-বিরোধী বলে অভিযোগ করে কঠোরভাবে দমন করেছে।
ইংল্যান্ডে, মেট্রোপলিটন পুলিশ এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনি মানবাধিকারের সমর্থনে এবং ইসরায়েলি অপরাধের বিরুদ্ধে মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য ১,৯০০ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করেছে।
অন্যান্য দেশেও একই রকম এবং আরও খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জার্মানি, ইতালি, স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন এবং বেশ কয়েকটি আফ্রিকান দেশেও ফিলিস্তিনের সমর্থকদের এই বিক্ষোভে জোরালো উপস্থিতি ছিল।
এ সমস্ত উদ্দগেও গাজার যুদ্ধবিরতির অন্যতম বিশেষ কারণ।
