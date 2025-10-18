ট্রাম্প ইসরায়েলকে গাজায় হামলার অনুমতি দিবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলে, হামাস যদি যুদ্ধবিরতি চুক্তি না মানে, তাহলে ইসরায়েলি বাহিনীকে গাজায় আবার যুদ্ধ শুরু করার অনুমতি দিতে পারে।
হামাস গাজায় যুদ্ধ বন্ধের চুক্তির অংশ হিসেবে জীবিত ও মৃত জিম্মিদের হস্তান্তরের চুক্তি মেনে চলছে না বলে অভিযোগ তুলেছে ইসরাইল। এ অভিযোগের পরই ট্রাম্প এমন মন্তব্য করেছে।
ট্রাম্পের ২০-দফা শান্তি পরিকল্পনার ৪র্থ পয়েন্টে বলা হয়েছে, ইসরাইল এই চুক্তি প্রকাশ্যে গ্রহণ করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে, জীবিত এবং মৃত সকল জিম্মিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।
বুধবার সকাল পর্যন্ত জীবিত ২০ জন জিম্মিকে ইসরাইলে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া আটজনের মৃতদেহ হস্তান্তর করেছে হামাস। তবে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর দাবি, এর মধ্যে একজনের মরদেহ কোনো ইসরাইলি জিম্মির নয়।
ট্রাম্প সিএনএনকে বলেছেন, এই মুহূর্তে হামাস ঘরে ঢুকে হিংস্র দলগুলোকে নির্মূল করছে।
তবে হামাস নিরীহ ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করছে কি না, জানতে চাইলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি এটি নিয়ে গবেষণা করছি। আমরা এটি সম্পর্কে জানতে পারব।
